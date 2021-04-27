"أوبو" تكشف رسميا عن هاتف OPPO A95 5G

كشفت شركة الهواتف الصينية ”أوبو“ اليوم الثلاثاء، عن هاتف جديد في سلسلة A، وهو OPPO A95 5G، الذى ينطلق بإمكانات مميزة مع دعم لتقنية الشحن السريع.

يتميز هاتف OPPO A95 5G بشاشة AMOLED بقياس 6.43 بوصة توفر دقة Full HD + تبلغ 1080 × 2400 بكسل ومعدل تحديث يبلغ 60 هرتز، كما تضم الشاشة نتوءة لكاميرا سيلفي في الجانب الأيسر بدقة 16 ميغابكسل، ويحتوى الهاتف على ماسح ضوئي لبصمات الأصابع.

وفي الجزء الخلفي للهاتف، يحتوى OPPO A95 5G على إعدادات رباعية للكاميرا، إذ تأتي الكاميرا الرئيسية بدقة 48 ميغابيكسل، ومستشعر بدقة 8 ميغابيكسل بزوايا عرض واسعة، وآخر ماكرو بدقة 2 ميغابيكسل، ومستشعر بدقة 2 ميغابيكسل لعمق التصوير.

ويعمل هاتف OPPO A95 5G بواسطة معالج Dimensity 800U، إذ يأتي مزوداً بذاكرة وصول عشوائي (RAM) سعة 8 غيغابايت وذاكرة تخزين 128 غيغابايت، وفتحة مخصصة لإضافة بطاقة microSD.

ويحتوى هاتف OPPO A95 5G على بطارية تبلغ 4310 مللي أمبير في الساعة تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 30 واط، على أن يتم تشغيل الهاتف بنظام تشغيل Android 11، وواجهة مستخدم ColorOS 11.1.

كما يحتوى الهاتف على منفذ 3.5 مم للسماعات، ومنفذ USB-C للشحن، وبلوتوث Bluetooth 5.1، كما يقدم الهاتف دعما لتقنية الجيل الخامس 5G.

ووصل هاتف OPPO A95 5G إلى الصين في نموذجين، الأول مزود بذاكرة وصول عشوائي (RAM) سعة 8 غيغابايت وذاكرة تخزين 128 غيغابايت بسعر 1999 يواناً (308 دولارات أمريكية)، والثاني مزود بذاكرة وصول عشوائي (RAM) سعة 8 غيغابايت وذاكرة تخزين 256 غيغابايت بسعر 2299 يواناً (حوالي 354 دولارا أمريكيا). ويتوفر الهاتف بثلاثة ألوان هي الأسود والأزرق والفضي، وسيكون متاحا للشراء بحلول نهاية هذا الشهر في السوق المحلية.