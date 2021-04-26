قبل ساعات من طرحه.. "شاومي" تكشف مواصفات هاتف "Redmi K40 Game"

تستعد شركة الهواتف الصينية العملاقة ”شاومي“ لإطلاق إصدارها المخصص للألعاب ”Redmi K40 Game“، يوم غد الثلاثاء.

وفي إعلان تشويقي جديد، أكدت الشركة دعم الهاتف بتحسينات كبيرة في البطارية، كما كشف مقطع الفيديو عن دعم الهاتف لإضاءة تحيط بالكاميرا الخلفية.

وكشفت ”شاومي“ بعض التفاصيل عن إصدارها المرتقب، حيث يضم الهاتف بطارية بقدرة 5،065 مللي أمبير، مع دعم الشحن اللاسلكي بقدرة 67 واط، وهي ترقية كبيرة في قدرة الشحن مقارنة بهواتف ”Redmi K40″، التي جاءت بقدرة شحن 33 واط، مما يجعل الجهاز الأفضل في سلسلة ”Redmi K40“ من حيث سعة البطارية وسرعة الشحن.

وأعلنت ”شاومي“ شراكتها مع شركة ”JBL Audio“، وسيكون إصدارها المخصص للألعاب ”Redmi K40 Game“ أول جهاز مزود بمكبرات صوت مزدوجة تم ضبطها بواسطة شركة الصوت الأسطورية، وسيأتي الجهاز مع دعم ”Hi-Res Audio“ و ”Dolby Atmos“.

واستعرضت شاومي في مقطع الفيديو التشويقي ميزة الإضاءة المحيطة المميزة للهاتف، حيثُ تحيط بالكاميرا إضاءة ”LED“ تدعم تغيير الألوان، التي تعمل مع الألعاب، أو لتنبيه المستخدم للإشعارات المستلمة من الرسائل، أو المكالمات، أو حالة الشحن، حيث يمكن تخصيص لون الإضاءة لمهام محددة.

ويتميز الهاتف بشاشة ”OLED“ مرنة، ويدعم معدل تحديث 120 هيرتز، ومعدل لمس 480 هيرتز، كما يدعم الهاتف تقنية ”HDR10+“، ويتميز الهاتف أيضًا بحواف نحيفة من ثلاث جهات، كما يأتي بسمك 1.8 مم.

وأوضحت الشركة أنه سيتم تشغيل الهاتف بواسطة معالج ”Dimensity 1200″، ونظام تشغيل ”Android 11“ مع واجهة مستخدم ”MIUI“.

ومن المقرر أن ينطلق هاتف ”Redmi K40 Game“ بثلاثة اختيارات للألوان، كما يضم الهاتف طبقة حماية من زجاج ”Gorilla Glass 5″، ويأتي بتصميم جديد في أزرار تشغيل الألعاب.