"أبل" تخيب آمال زبائنها لعدم توافق لوحة مفاتيح Magic Keyboard مع "آيباد برو" الجديد

تسببت شركة ”أبل“ الأمريكية، بموجة غضب واسعة وسط شكاوى عديدة من مستخدمي جهازها ”آيباد برو“؛ بسبب لوحة المفاتيح الجديدة Magic Keyboard.

وصدمت ”أبل“ مستخدمي ”آيباد برو“؛ بعدما اكتشفوا أنها جعلت لوحة مفاتيح Magic Keyboard الصادرة في 2020 غير متوافقة مع نماذج ”آيباد برو“ لعام 2021، بعد عام واحد فقط من إطلاقها.

وتفاجأ عملاء ”أبل“ من تجاهلها لمستخدمي الجهاز القدامى وعدم تقديمها مسار ترقية معقول كبديل للوحة المفاتيح، البالغة تكلفتها 349 دولارا، وهو ما يجعل الشركة العملاقة تخاطر بخسارة ملايين المستخدمين.

وكانت ”أبل“ قد طرحت أول لوحة مفاتيح Magic Keyboard لجهاز ”آيباد برو“ للمرة الأولى، في شهر نيسان/ أبريل 2020، ولكنها طرحتها للبيع بشكل منفصل عن تحديث آيباد برو لعام 2020.

وأصدرت Magic Keyboard بعد أكثر من شهر من إصدار ”آيباد برو“، ووصلت المستهلكين في آذار/ مارس من العام الماضي، وقدمت توافقا مع تشكيلة الحاسب اللوحي لعام 2020 و 2018، التي تميزت بشكل متطابق إلى حد كبير.

وخيبت ”أبل“ آمال المستخدمين؛ لأن لوحة المفاتيح Magic Keyboard لعام 2020 غير متوافقة مع جهاز ”آيباد برو“ الأحدث بقياس 12.9 إنش بعد أيام فقط من الإعلان عن الجهاز الجديد.

وينطبق هذا على جهاز ”آيباد برو“ لعام 2021، الأكبر حجما فقط، الذي يتميز بشاشة Mini LED Liquid Retina XDR، التي جعلت الجهاز الجديد أكثر سمكا قليلا من النماذج السابقة، بمقدار نصف ميليمتر فقط.

ويحتاج أي شخص يتطلع إلى الترقية إلى شراء أحدث لوحة مفاتيح، ويجب عليه دفع 349 دولارا مرة أخرى، بالإضافة إلى الضرائب.

ويبدأ سعر جهاز ”آيباد برو“ الجديد بقياس 12.9 بوصة من 1099 دولارا، بينما يجب دفع 350 دولارا من أجل الحصول على لوحة مفاتيح Magic Keyboard الجديدة، بحيث يصبح المجموع تقريبا 1500 دولار.

وأصبحت لوحة المفاتيح Magic Keyboard، التي هي مجرد لوحة مفاتيح ولوحة تتبع مع منفذ شحن إضافي، تباع بـ349 دولارا، أغلى من جهاز ”آيباد“ العادي، البالغ سعره 329 دولارا، الذي يعمل بمفرده ويشغل التطبيقات نفسها.