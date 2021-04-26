"أسوس" تطلق رسميا هاتف Zenfone 8 في 12 مايو بهذه المواصفات

أعلنت شركة ”أسوس“ التايوانية، أنها ستنظم حدثاً خاصاً من أجل الكشف عن سلسلة Zenfone 8 الجديدة، سيعقد في 12 مايو المقبل.

وفي إعلان ترويجي للشركة عبر موقعها الالكتروني، نشرت ”أسوس“ شعارا مع عبارة تشير إلى أن الهاتف القادم سيعطي أداء ممتازا مع حجم صغير، وهو ما يضفي مزيدا من التأكيد على أن الشركة ستقدم نموذجا أصغر يسمى Zenfone 8 Mini.

وبحسب التسريبات، سيأتي هاتف Asus Zenfone 8 Mini بشاشة بأبعاد 148 ملم × 69 ملم (5.83 بوصة × 2.72 بوصة)، كما سيأتي مزودا بمعالج Qualcomm Snapdragon 888، كما سيحتوي طراز Zenfone 8 العادي على نفس المعالج أيضا.

وليس من الواضح ما إذا كانت هواتف Zenfone 8 ستأتي بالكاميرا الدوارة في الجزء العلوي من الجهاز التي تعمل ككاميرا سيلفي وكاميرا خلفية والتي تميزت بها ”أسوس“.