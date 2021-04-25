"هواوي" تكشف رسميا عن هاتفها "nova 8 Pro 4G"

كشفت شركة الهواتف الصينية العملاقة ”هواوي“ عن سلسلة nova 8 في ديسمبر الماضي، بما في ذلك هواتف؛ Nova 8 Pro و Nova 8.

وطرحت العملاق الصيني إصدارا جديدا من هاتف nova 8 Pro بدعم تقنية الجيل الرابع G4.

ويأتي هاتف nova 8 Pro 4G الجديد مزودا بمعالج Kirin 985 SoC وواجهة مستخدم EMUI 11.0 المستندة إلى نظام التشغيل Android 10 .

كما يأتي الهاتف في خيارين للذاكرة؛ الأول 8 غيغابايت من ذاكرة الوصول العشوائي، و128 غيغابايت من ذاكرة التخزين، أما الخيار الثاني فيأتى بـ 8 غيغابايت من ذاكرة الوصول العشوائي، 256 غيغابايت من ذاكرة التخزين.

ويحتوي هاتف nova 8 Pro 4G على شاشة OLED مقاس 6.72 بوصة بدقة FullHD + 120 هرتز بدقة 2676 × 1236 بكسل مع قارئ بصمات الأصابع للمصادقة البيومترية ونتوءة للكاميرا الأمامية في الزاوية العلوية اليسرى فائقة الاتساع بدقة 16 ميغابكسل و 32 ميغابكسل.

وفي الخلف يحتوى الهاتف على إعداد رباعي الكاميرا، إذ تأتي الكاميرا الرئيسة بدقة 64 ميغابكسل ومستشعر 8 ميغابكسل ومستشعر عمق 2 ميغابكسل ووحدات ماكرو 2 ميغابكسل.

ويتوافر هاتف nova 8 Pro 4G بأربعة ألوان، كما يحزم الهاتف الجديد بطارية كبيرة تبلغ 4000 مللي أمبير في الساعة تدعم الشحن السريع حتى 66 واط.

ولم تكشف هواوي عن أسعار وتوافر nova 8 Pro 4G حتى الآن، ولكن قد تقل تكلفة الهاتف الجديد عن نظيره 5G، والتي تم إطلاقها بسعر 3999 يوانا صينيا (615 دولارا / 510 يورو) مقابل طراز 8 غيغابايت / 128 غيغابايت و 4399 يوانا صينيا (680 دولارا / 560 يورو) لإصدار 8 غيغابايت / 256 غيغابايت.