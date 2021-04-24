مفاجأة.. تابلت غالكسي زد فولد سيأتي مزودا بقلم مغناطيسي

أصبحت الهواتف والأجهزة اللوحية القابلة للطي موضع تركيز العديد من شركات التكنولوجيا العملاقة، بما في ذلك سامسونغ، التي تستمر في دعم جهاز أول تابلت قابل للطي للشركة بأحدث التكنولوجيا.

وكشفت تسريبات جديدة أن سامسونغ تعمل على تزويد جالكسي زد فولد تاب- Galaxy z fold tab، بقلم مغناطيسي- S pen.

ووفقا للتقارير وصور براءة الاختراع، يمكن طي شاشة جهاز سامسونغ للداخل أو الخارج من الجانبين.

وبحسب موقع ”سام موبايل“، حصلت سامسونغ على الموافقة الرسمية على براءة الاختراع، في سبتمبر من عام 2020، من مكتب المنظمة العالمية للملكية الفكرية، تحت مسمى ”جهاز إلكتروني قابل للطي مع قلم“.

وتصف براءة الاختراع هاتفا ذكيا ذا شاشة مكونة من 3 أجزاء قابلة للطي، والذي أسمته سامسونغ ”جهاز متعدد الطي“، ويبلغ حجم الجزء الأوسط من الشاشة ضعف حجم الجزأين الآخرين.

ويبدو أن الجهاز الجديد سيدعم القلم المغناطيسي، والذي استخدمته سامسونغ في السابق في سلسلة أجهزة النوت فقط.

والجديد في تصميم زد فولد هو أن الجهاز لن يأتي بمنفذ خاص لإخفاء القلم، بل سيكون مثبتا بين طرفي الجهاز عند عملية الطي بمغناطيس.