بلومبيرغ: آبل تطور مزايا "iMessage" لمنافسة واتس أب‎

كشفت وكالة ”بلومبيرغ“ الأمريكية أن شركة ”أبل“ بدأت العمل على تحديث رئيسي لبرنامج تشغيل الهاتف المحمول الخاص بها من أجل منافسة الشبكات الاجتماعية الأخرى وعلى رأسها تطبيق ”واتس أب“.

وقالت الوكالة في تقرير لها، إن الشركة تعمل أيضًا على تحديثات في تطبيق iMessage بهدف الارتقاء به كشبكة اجتماعية والتنافس بشكل أفضل مع واتس أب، التابع لشركة فيسبوك.

وأضافت الوكالة في تقرير أن التحديث سيتضمن ترقية لكيفية تعامل المستخدمين مع الإشعارات الواردة، مع إعادة تصميم شاشة iPad الرئيسية، وتقديم شاشة قفل محدثة، علاوة على توفير حماية خصوصية إضافية.

وأوضحت الوكالة أن من المقرر تضمين التغييرات قيد التطوير في iOS 15 و iPadOS 15 ، تحديثات البرامج الرئيسية القادمة لأجهزة iPhone و iPad.

ونقلت الوكالة عن مصادر مطلعة قولها إن الكشف الرسمي عن تحديثات البرامج تلك، التي تحمل الاسم الرمزي Sky، سيكون قريبا جدا في مؤتمر المطورين العالمي القادم الذي يبدأ في 7 يونيو، علما أنها عادةً ما تصدر ”أبل“ الترقيات في شهر سبتمبر تقريبًا، بالقرب من إطلاق أجهزة ”أيفون“ الجديدة.

وبحسب ”بلومبيرغ“، تطرح Apple تحديثات البرامج الرئيسية لجميع أجهزتها الرئيسية سنويًا كوسيلة لإبقاء الناس متعلقين بنظامها، وبيع المزيد من الأجهزة، وتشجيع المطورين على إنشاء تطبيقات جديدة.

تقول ”بلومبيرغ“ في تقريرها إن ”أبل“ ستقدم المزيد من تحديثات حماية الخصوصية قريبا، وإحدى الميزات الجديدة في التحديث هي قائمة جديدة ستُظهر للمستخدمين التطبيقات التي تجمع البيانات عنهم بصمت.

وتقول ”بلومبيرغ“ إنه بينما زادت ”أبل“ من خصوصية أجهزتها في السنوات الأخيرة، تم تحديد آلاف التطبيقات التي تستخدم متتبعات خاصة يمكنها جمع البيانات ومشاركتها مثل أرقام الهواتف والموقع، وتم تصميم الميزة الجديدة لتقليص ذلك.

وكشفت الوكالة أن ”أبل“ تخطط أيضًا لإجراء تحديث ثانوي لنظام macOS بعد إعادة تصميمه العام الماضي، وتحديثات لبرنامجي Apple Watch وApple TV.