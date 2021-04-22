سامسونغ تقدم مزايا جديدة في كاميرا سلسلة Galaxy Note 20

قدمت شركة سامسونغ الكورية عددا من المزايا الجديدة في كاميرا جهاز Galaxy Note 20 5G و Galaxy Note 20 Ultra 5G في تحديثها الجديد.

وقامت الشركة بتوفير الوضع الاحترافي في كاميرا الفيديو العادية والاحترافية عن طريق العدسة فائقة الاتساع، كما أضافت تأثيرات High-Key Mono و Low-Key Mono وBackdrop في الخلفية عند التقاط الصور الشخصية.

وبالنسبة للوضع الليلي التلقائي، أصبحت أوضاع الكاميرا مثل Photo و Portrait وHyperlapse تعمل تلقائيا على اكتشاف ظروف الإضاءة المنخفضة وتشغيل الوضع الليلي للحصول على جودة مثالية.

ويمكن الحصول على هذا التحديث عن طريق الانتقال إلى الإعدادات ثم اختيار قائمة تحديث البرنامج لإجراء التحديث يدويا.

يشار إلى أن جهاز Galaxy Note 20 يمتلك شاشة Super AMOLED Infinity-O مقاس 6.7 بوصة بدقة عالية ومعدل تحديث 60 هرتز.

ويعمل الجهاز بمعالج Exynos 990 مع ذاكرة وصول عشوائي سعتها 8 جيجابايت، ويمتلك مساحة تخزين داخلية 256 جيجا، ويعمل بنظام تشغيل Android 10.

وبالنسبة لإمكانات الكاميرا، يحتوي الجهاز على كاميرا سيلفي 10 ميجابيكسل، وكاميرا عريضة الزاوية في الخلف بدقة 12 ميجابكسل، وكاميرا فائقة الاتساع بدقة 12 ميجابكسل، وكاميرا مقربة بدقة 64 ميجابكسل، ويتمكن الهاتف من تسجيل مقاطع فيديو عالية الدقة.