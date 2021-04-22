سامسونغ تحول الهواتف القديمة إلى مستشعرات منزلية

أطلقت شركة ”سامسونغ“ الكورية الجنوبية مشروع Galaxy Upcycling at Home من أجل المساعدة في جلب استخدامات جديدة لبعض هواتف غالاكسي القديمة.

وبحسب المشروع، يجري تحويل الجهاز إلى مستشعر منزلي ذكي مع بعض الوظائف، مثل اكتشاف صوت طفل يبكي أو تشغيل المصباح عندما يحل الظلام.

وعن طريق تنزيل تحديث البرنامج من خلال تطبيق SmartThings، يمكن للمستخدمين الوصول إلى وظيفتين أساسيتين، تتمثل الأولى في مستشعر صوت يكتشف صوت بكاء طفل أو نباح حيوان أليف أو مواءه أو طرقا على الباب، وعندما يكتشف أحد هذه الأشياء، فإنه يرسل تنبيها إلى هاتفك مع تسجيل الصوت، ويمكن للمستخدم الاستماع إلى الصوت المسجل.

ويميز وضع مستشعر الصوت بدقة الأصوات في البيئة المحيطة اليومية، ويمكن للمستخدمين اختيار حفظ تسجيلات صوتية معينة. ويتمثل الهدف من هذا الوضع في العمل كمراقب للأطفال أو كحل لرعاية الحيوانات الأليفة.

فيما تتمثل الوظيفة الثانية في مستشعر مستوى الضوء الذي يمكنه تشغيل ضوء متصل تلقائيا عندما تنخفض مستويات السطوع في الغرفة عن عتبة معينة.

ويتضمن التحديث الجديد تحسينا للبطارية ضروريا للحفاظ على تشغيل الهاتف وعمله كجهاز استشعار لفترات طويلة من الوقت، وذلك بالرغم من أن الشركة لم تحدد المدة التي يمكن تشغيلها بين الشحنات.

وتعتبر هواتف Galaxy S و Note و Z التي تم إطلاقها اعتبارا من 2018 فصاعدا مؤهلة، بشرط أن تعمل بنظام أندرويد 9 أو إصدار أحدث.

وأكدت الشركة أنها ستدعم المزيد من الأجهزة في المستقبل، وأن الهدف من البرنامج هو منح المستخدمين طريقة أخرى لإطالة عمر الأجهزة التي يمتلكونها، وبالتالي المساعدة في تقليل تأثير أجهزتها في البيئة.