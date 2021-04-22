"أوبو" تكشف رسميا عن مواصفات "Oppo K9" .. والإطلاق خلال أسبوعين

كشفت شركة ”أوبو“ عن ملصق هاتفها الجديد ”Oppo K9“ الذي يحمل المواصفات الرئيسة للهاتف الذكي المنتظر.

وأوضح الملصق الذي نشرته ”أوبو“ على موقع التواصل الاجتماعي الصيني الشهير ”ويبو“، أن الهاتف سيأتي بكاميرا خلفية ثلاثية العدسة بكاميرا رئيسة بدقة 64 ميغابكسل، وبطارية بسعة 4500 ملي أمبير تدعم الشحن بقوة 65 واط.

وفقًا لموقع ”جي إس مارينا“، من المتوقع أن يكون ”Oppo K9“ الأقوى في سلسلة هواتف ”أوبو K“، على الرغم من أن الشركة لم تذكر اسم المعالج وأي خصائص معينة، إلا أن المتابعين والمحللين يتكهنون بأن الهاتف قد يكون مدعومًا بمعالج قوي ثماني النواة من كوالكوم سناب دراجون ”Snapdragon 870“ أو معالج ”Dimensity 1100“ مدعوما بذاكرة وصول عشوائي (RAM) 8و12 غيغا بايت.

وفي المنشور ألمحت ”أوبو“ إلى إمكانية شحن الهاتف لمدة 5 دقائق قبل استخدامه لمدة ساعتين في الوضع الداكن.

وأشارت التقارير السابقة إلى أن شركة ”أوبو“ تخطط لإطلاق سماعات الأذن ”TWS“ التي كانت تُعرف باسم ”Oppo Enco Buds“ مع هاتف ”Oppo K9“ خلال أسبوعين، وبالتحديد في الـ6 من أيار/ مايو المقبل الساعة الـ3 مساء بالتوقيت المحلي في الصين.

وكشفت التسريبات السابقة أن الهاتف سيأتي بأبعاد 158.8 *73.4 *8.1 ملم، وبوزن 175 غراما، ويدعم شبكات اتصال الجيل الثاني والثالث والرابع والخامس، وشريحتي اتصال نانو سيم.

وسيدعم الهاتف -أيضا- تقنيات ومستشعرات متطورة مثل: مستشعر بصمة الأصبع أسفل الشاشة، ومستشعرات التسارع والدوران والقرب والبوصلة.

أما بالنسبة للشاشة فستكون من نوع ”AMOLED FHD“ تدعم 16 مليون لون وتقنية اللمس المتعدد، وبمقاس 6.7 بوصة ودقة عرض 1080 × 2400 بكسل.