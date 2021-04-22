Galaxy Z Fold 2 يحصل على تحديثات جديدة تتعلق بالأمان والكاميرات

كشف موقع ”سام موبايل“ التقني المعني بأخبار شركة ”سامسونغ“ أن هاتف ”غالاكسي فولد“ زد 2 (Galaxy Z Fold 2) حصل على تحديث جديد يتضمن تصحيح الأمان في أبريل 2021، والأهم من ذلك مجموعة من الميزات الرئيسية الجديدة التي تهدف إلى تحسين الكاميرا.

ويقدم التحديث الأمني الجديد إصلاحا لنحو 21 مشكلة تم العثور عليها داخل برامج ”سامسونغ“، وما يقرب من 30 نقطة ضعف ”شديدة الخطورة“ تؤثر على نظام ”غوغل“ الأساسي.

ويقول الموقع: ”يتعلق أفضل جزء من التحديث بالكاميرا بالطبع“، على الرغم من الترحيب الدائم بتحسين الأمان، ومع ذلك، يجب أن يسعد مالكو Galaxy Z Fold 2 بمعرفة أن التحديث الأخير يحسن تجربة الكاميرا بفضل الإضافات الثلاث الرئيسية.

وشهد تحديث الكاميرات الجديد ميزة العدسة الفائقة الاتساع في أوضاع كاميرا Pro وPro Video، وتمت إضافة خلفيات Portrait جديدة بما في ذلك: High-Key Mono و Low-Key Mono و Backdrop effects.

ويقدم التغيير الرئيسي الثالث للكاميرا الوضع الليلي التلقائي.

ويمكن لتطبيق الكاميرا الآن اكتشاف ظروف الإضاءة المنخفضة وتمكين الوضع الليلي تلقائيا في أوضاع الكاميرا Photo و Portrait و Hyperlapse.