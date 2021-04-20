موتورولا تكشف عن هاتفي Moto G60 و G40 Fusion

أزاحت شركة الهواتف الذكية موتورولا، اليوم الثلاثاء، الستار عن عضوين جديدين في سلسلة “ Moto G“، وهما: Moto G60 و G40 Fusion.

ويأتي الهاتفان الجديدان بشاشات LCD ، مع معدل تحديث عالٍ يبلغ 120 هيرتز، وبطاريات كبيرة سعة 6000 مللي أمبير، ومعالج Snapdragon 732G.

ويختلف الهاتفان الجديدان في مواصفات الكاميرا، حيث يأتي هاتف Moto G60 بمستشعر HM2 108MP من سامسونغ، بينما يحتوي G40 Fusion على مستشعر رئيس بدقة 64 ميغابكسل، ومستشعرين للعمق بدقة 8 ميغابكسل و 2 ميغابكسل.

وبالنسبة للكاميرا الأمامية، يأتي هاتف Moto G60 مع كاميرا أمامية بدقة 32 ميغابكسل، بينما يحتوى G40 Fusion على كاميرا بدقة 16 ميغابكسل.

ويتميز هاتفا Moto G الجديدان بشاشات IPS LCD مقاس 6.8 بوصة بدقة FHD + ونتوءة مركزية للكاميرا الأمامية. كما أن كلا اللوحتين حاصلتان على اعتماد HDR10 أيضًا.

كما سيتم تشغيل كلا الجهازين بواسطة بنظام Android 11 مع واجهة مستخدم My UX من موتورولا.

ويأتي G40 Fusion مزودًا بخيارين للذاكرة، الأول بـ 4 غيغابايت من ذاكرة الوصول العشوائي، 64 غيغابايت من ذاكرة التخزين، والثاني 6 غيغابايت من ذاكرة الوصول العشوائي، 128 غيغابايت من ذاكرة التخزين.

وبينما يأتي هاتف Moto G60 في خيار واحد فقط وهو 6 غيغابايت من ذاكرة الوصول العشوائي، 128 غيغابايت من ذاكرة التخزين، كما توجد فتحة microSD لتوسيع مساحة التخزين بسهولة على كل من الطبقة الطاردة للماء P2i ومقبس سماعة الرأس.

وسيتم طرح Moto G60 و G40 Fusion للبيع بدءًا، من 27 أبريل و 1 مايو، الساعة 12 ظهرًا، سيتم بيع G60 بسعر 17999 روبية هندية (240 دولارًا)، بينما يبدأ G40 Fusion بسعر 13999 روبية هندية (186 دولارًا).