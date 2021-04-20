كشف مواصفات هاتف "غالكسي جامب"

تستعد شركة ”سامسونغ“ لإطلاق هاتفها الجديد ”غالكسي جامب“​ الذي ظهرت مواصفاته في قاعدة بيانات ”غوغل بلاي كاونسل“، وإدراجه في قائمة الأجهزة المدعومة من ”غوغل“.

وكشفت البيانات المسربة أن الهاتف الجديد يحمل رقم طراز ”SM-A326K“ وسيصدر باسم ”Galaxy Jump“، وتظهر الصورة المسربة للجهاز أنه سيأتي بنوتش قطرة الماء في منتصف الشاشة.

ووفقا لموقع ”91 موبايل“، سيأتي الهاتف المنتظر بشاشة ”IPS LCD“ مقاس 6.5 بوصة وبدقة 720 × 1339 بكسل وجودة عرض +HD وكثافة بكسلات تبلغ 300 بكسل لكل بوصة.

وسيكون مدعوما بمعالج ميديا تيك ”Dimensity 720″، وذاكرة وصول عشوائي (RAM) تبلغ 6 جيجابايت.

وبالنسبة للكاميرا، فمن المتوقع أن يأتي الهاتف بكاميرا خلفية رباعية العدسة، بما في ذلك كاميرا رئيسة بدقة 48 ميغابكسل، وأخريين بدقة 5 ميغابكسل، وكاميرا رابعة بدقة 2 ميغابكسل، أما الكاميرا الأمامية فستكون 13 ميغابكسل.

سيعمل الجهاز بنظام تشغيل ”أندرويد 11″، وسيأتي بسعة تخزين داخلية تبلغ 128 غيغابايت، وبطارية كبيرة سعتها 5000 مللي أمبير وتدعم الشحن السريع بقدرة 15 واط، ودعم اتصال ”Bluetooth 5.0“.

ومع ذلك لم تُكشف أي معلومات عن سعر الهاتف أو موعد إطلاقه، والذي يتوقع الخبراء أن يكون قريبا بالنظر إلى عدد الشهادات التي حصل عليها الهاتف.