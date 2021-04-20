الكشف عن المواصفات "الأولية" لهاتف سامسونغ الجديد Galaxy F52 5G‎

تواصل شركة سامسونغ الكورية الجنوبية تطوير هواتف G5 جديدة ميسورة التكلفة، ويؤكد ذلك ظهور النموذج المستقبلي Galaxy F52 5G، والذي تم اعتماده للتو بقائمة Bluetooth SIG، الجهة التي تصدق على معايير الاتصال اللاسلكي للهواتف والأدوات الذكية.

وبحسب تقارير، سيكون Galaxy F52 5G أول هاتف في سلسلة Galaxy F يدعم شبكات اتصال G5، كما سيدعم الهاتف الجديد من سامسونغ تقنية Bluetooth 5.1 وفقا للتفاصيل التي كشفتها الوثيقة.

ومع عدم تأكيد الشركة الكورية الجنوبية -حتى الآن- على وجود الهاتف رسميا، لا يزال من الصعب التنبؤ بالمواصفات الفنية المتعلقة بإعدادات الشاشة ومجموعة الكاميرا، ومع ذلك، فمن المحتمل أن يعمل الهاتف بمعالج Exynos أو Snapdragon 750G مع تثبيت أندرويد 11 ومدعوما بواجهة OneUI 3.1.

ومع افتراض أن Galaxy F52 5G سيكون بديلا لهاتف Galaxy A52 5G مع تعديلات طفيفة، فمن الممكن أن نستنتج أنه يحتوي على شاشة سوبر أموليد 120 هرتز وأربع كاميرات خلفية مع عدسة رئيسية 64 ميجابكسل، وبطارية أكثر قوة 6000 مللي أمبير في الساعة.

ومن المتوقع أن يتم إطلاق Galaxy F52 5G في الشرق الأوسط، في الأيام المقبلة، مع عدم وجود توقعات لتوافره في الأسواق الغربية بالوقت الحالي.