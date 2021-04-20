الكشف عن موعد إطلاق هواتف "فيفو وأوبو وسامسونغ وشاومي" بكاميرات تحت الشاشة

تعمل عدد من شركات صناعة الهواتف المحمولة العالمية على أجهزة جديدة تتميز بالجيل الجديد من الكاميرات تحت الشاشة.

ومن المتوقع أن تطلق شركات ”سامسونغ“ الكورية و ”شاومي“ و“أوبو“ و“فيفو“ و“زد تي إي“ و“ميزو“ الصينية هواتفها بكاميرات تحت الشاشة في النصف الثاني من العام.

ومن المقرر أن تستخدم ”سامسونغ“ و ”أوبو“ هذا النوع من الكاميرات في أجهزتها المقبلة القابلة للطي، وبالنسبة لشاومي ستكون في جهاز Mi Mix 4.

كما أعلنت ”فيفو“ عن أن جهاز VIVO’s NEX 5 سيأتي بكاميرا محسنة تحت الشاشة في النصف الثاني من العام، وكشفت شركة ZTE الصينية أن هاتف 20 Axon 20 5G سيكون أول هاتف في العالم يحتوي على كاميرا أمامية أسفل الشاشة.