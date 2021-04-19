سامسونغ تعمل على هاتف جديد من سلسلة "Galaxy M" ببطارية ضخمة

ترى الأوساط التقنية أن الشيء الوحيد الذي قامت به سامسونغ بشكل جيد مع هواتفها الذكية متوسطة المدى هو سعة البطارية العالية.

ويتم تشغيل معظم هواتف سلسلة ”Galaxy A و Galaxy M“ بواسطة 4500 مللي أمبير في الساعة أو بطاريات أكبر.

وتصل البطاريات التي تشغل كلا من ”Galaxy F62″و“Galaxy M51“ إلى 7000 مللي أمبير في الساعة، وتستمر يومين، حتى مع الاستخدام الكثيف.

الآن، يبدو أن الشركة تعمل على هاتف ذكي آخر متوسط المدى، ”Galaxy M32″، ببطارية كبيرة، بحسب تقارير تقنية جديدة.

وتم اعتماد بطارية جديدة من ”Samsung“ من قبل ”DEKRA“، وهي شركة تصديق للسلامة.

وبالرجوع إلى رقم طراز البطارية (EB-BM325ABN)، يمكنه تشغيل ”Galaxy M32“.

وبحسب موقع ”سام موبيل“، تبلغ سعته المقدرة ”5،830mAh“، ما يعني أن سامسونغ يمكنها تسويقها على أنها بطارية ”6000mAh“ (نموذجية).

وذكر الموقع المقرب من سامسونغ أنه من المرجح أن يعتمد ”Galaxy M32“ على ”Galaxy A32“ الذي أطلق في وقت سابق من هذا العام.

وإذا كان جهاز ”Galaxy M32“ يشبه ”Galaxy A32″، فيمكنه عرض شاشة ”Super AMOLED“ مقاس 6.4 بوصة مع معدل تحديث يبلغ 90 هرتز.

ويقول الموقع إنه سيطلق على الأرجح مع ”Android 11“ (مع One UI 3) على متن الطائرة، ويأتي مدعوما بمعالج ”MediaTek Helio G80“.

ويمكن أن يحتوي الهاتف على كاميرا سيلفي بدقة 20 ميغابكسل، وكاميرا رباعية بدقة 64 ميغابكسل + 8 ميغابكسل + 5 ميغابكسل + 5 ميغابكسل في الخلف.

ويمكن أن يكون هاتف 4G مزودا بشبكة ”Wi-Fi 5″ و“Bluetooth 5.0“ ومنفذ ”USB“ من النوع ”C“ ومقبس سماعة رأس.

وعندما تصدر سامسونغ هاتف من سلسلة ”Galaxy M“ لجهاز سلسلة ”Galaxy A“، فإنها تغير التصميم قليلا وتستخدم بطارية ذات سعة أعلى.

ومن ثم يبدو أن ”Galaxy M32“ يتميز ببطارية تبلغ 6000 مللي أمبير في الساعة، بالمقارنة مع بطارية 5000 مللي أمبير في ”Galaxy A32“.