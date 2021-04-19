سامسونغ غالاكسي S22 سيأتي بكاميرا دون مستشعر العمق‎

يعد Galaxy S21 Ultra من بين أفضل كاميرات الهواتف الذكية في العالم حاليًا، ومن المتوقع أن تقوم Samsung بتحسينه بشكل أكبر مع Galaxy S22 العام المقبل.

ومع ذلك، قد لا يشتمل الجيل التالي من Galaxy S الرائد على مستشعر العمق 3D ToF الذي تم استخدامه في Galaxy S20 Ultra و Galaxy S10 5G.

ووفقًا لتقرير جديد صادر عن المنشور الكوري الجنوبي ETNews، قررت شركة Samsung عدم تضمين مستشعر 3D ToF في سلسلة Galaxy S22.

ويستخدم مستشعر 3D ToF ضوء الأشعة تحت الحمراء لإنشاء خرائط عمق ثلاثية الأبعاد دقيقة للكائنات ويساعد الكاميرا في التركيز والصور الشخصية في ظروف الإضاءة المنخفضة، ويتم استخدامه أيضًا في تطبيقات وألعاب AR نظرًا لدقته.

وبحسب ما ورد، قال مسؤول من Samsung إن المستهلكين راضون عن جودة صورة Galaxy S21 حتى لو كانت تفتقر إلى مستشعر عمق ثلاثي الأبعاد، وبالتالي ، قررت الشركة عدم استخدامه في Galaxy S22 أيضًا.

وتعتقد Samsung أن مستشعرات 3D ToF لا تخدم غرضًا مفيدًا في الهواتف الذكية الرائدة في الوقت الحالي، ويمكن أن تعيد Samsung كاميرا 3D ToF عندما يكون هناك ما يكفي من تطبيقات وألعاب AR ذات مغزى.

وعلى الرغم من أن أحدث أجهزة iPhone و iPad من Apple تتميز بمستشعر LiDAR (على غرار 3D ToF)، إلا أنه يقال إن استخدامه منخفض بين المستهلكين في الوقت الحالي.

بالعودة إلى Galaxy S22 ، تدعي العديد من التقارير أن الهاتف سيحتوي على مستشعر كاميرا أكبر، ويمكن للشركة أيضًا الارتباط مع العلامة التجارية اليابانية للكاميرات أوليمبوس لتحسين جودة الكاميرا.

ومن المتوقع -أيضًا- أن يتميز Galaxy S22 بمعالج Exynos مع رسومات AMD Mobile Radeon لتحسين أداء الألعاب.