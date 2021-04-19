Galaxy Z Fold Tab.. جهاز لوحي قابل للطي من سامسونج قريباً‎

كشفت تسريبات من مصادر مقربة من شركة سامسونغ الكورية الجنوبية أن العملاق الكوري سيبدأ مرحلة تصنيع الأجهزة اللوحية القابلة للطي.

وذكر تقرير جديد صدر من الشرق الأقصى، أن مثل هذا الجهاز – الذي أطلق عليه مبدئيًا اسم Galaxy Z Fold Tab – قد يصل بالفعل إلى السوق في أوائل عام 2022.

وقال مصدر مقرب من الشركة لا تزال سامسونغ تفكر في إمكانية إثارة هذه الأداة المتطورة في حدث Galaxy Unpacked المخطط له في أواخر الصيف.

وهناك حاليًا الكثير من الأحاديث حول احتمال تأخير سامسونغ خليفة Galaxy Z Flip حتى عام 2022، وفقا للمصادر ذاتها.

يذكر أن شركة سامسونغ طورت سلسلة فولد التي تضم هواتف بشاشة كبيرة قابلة للطي، بالتزامن مع تطويرها سلسلة فليب وهي الهواتف التي تشبه الصدفة.