"سامسونغ" تطلق جهاز Galaxy Z Fold Tab اللوحي ثلاثي الطيات العام المقبل

تتصدر شركة الهواتف العملاقة ”سامسونغ“ قطاع الهواتف الذكية القابلة للطي بسلسلة Galaxy Z الخاصة بها.

وكشف تقرير تقنى جديد، أن شركة الهواتف الكورية الجنوبية تخطط لإطلاق جهاز Galaxy Z Fold Tab اللوحي مع آلية للطي على شكل الحرف Z، ما يعني أن الشاشة مقسمة إلى ثلاث طيات العام المقبل.

ويُعتقد أن التصميم الجديد سيكون مفيدًا، خاصةً أنه يعني نظريًا زيادة حجم الشاشة على نحو يجعل الجهاز أقرب إلى الكمبيوتر اللوحي، مقارنة بالهواتف الذكية القابلة للطي الحالية، وهو أيضًا يلغي الحاجة إلى الشاشة الخارجية.

وفقًا للمسرب التقنى الشهير Yogesh، فإن هذا الجهاز قيد التطوير بالفعل، وتخطط العملاق الكورى للكشف عنه خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2022، وربما تخطط الشركة لإطلاقه خلال مؤتمر MWC في فبراير أو خلال حدث Galaxy Unpacked الأول لعام 2022.

وفقًا للتسريبات الجديدة، سيحمل الجهاز اللوحي الجديد اسم Galaxy Z Fold Tab كما سيحتوى على شاشة أكبر من لوحة Galaxy Z Fold2 مقاس 7.6 بوصة.

علاوة على ذلك، فإن أهم ما يميز Galaxy Z Fold Tab بصرف النظر عن قدرته على الطي الثلاثي هو دعم قلم S Pen، وسيظهر هذا القلم لأول مرة إلى جانب Galaxy Z Fold3 في غضون بضعة أشهر من الآن.

ولسوء الحظ، ليست لدينا أي معلومات حول هذا القلم الذي يدعم تقنية Bluetooth باستثناء أنه سيكون مختلفًا عن أقلام S القديمة.

كما سيحتوي أيضًا الجهاز اللوحي ثلاثي الطيات القادم على زجاج UTG (فائق النحافة) أفضل من الجيل الحالي. وسيتم تقديم هذا الزجاج المقوى الجديد في هاتف Galaxy Z Fold2.