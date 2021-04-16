صور مسربة تكشف تصميم هاتفي "آيفون 13" و"13 برو ماكس"

كشفت صور مسربة عن تصميم هاتفي ”آيفون 13“ و“13 برو ماكس“، قبل نحو 6 أشهر من الإعلان الرسمي عن هذين الجهازين.

وتظهر الصور أن تصميم الهاتفين المرتقبين لايزال مشابهًا لسلسلة ”آيفون 13“ الذي يحتوي على جوانب مسطحة، بالإضافة للثقب الذي يبدو أصغر من الإصدار السابق.

وقال موقع ”جيه أس مارينا“، إن“التصميم الجديد لهاتف آيفون 13 يأتي بإبعاد تبلغ 146.64× 71.5 × 7.56 ملم، والتي تبدو متطابقة تمامًا مع آيفون 12“.

لكن الجزء الأكبر من التغييرات كان في الجزء الخلفي من الهاتف، حيث جاءت كاميرات الهاتف المرتقب بشكل قطري على عكس الجهاز السابق والذي جاءت كاميراته فوق بعضها البعض.

أما بالنسبة لجهاز ”آيفون 13 برو ماكس“ فسيحتفظ بنفس تصميم الواجهة الخلفية مثل سلفه ”12 برو ماكس“.

وسيكون أبرز اختلاف في التصميم هو نتوء الكاميرا الضخم للعدسات المحسنة، والذي سيضم كاميرا قياسية واسعة للغاية ومقربة، فضلًا عن الماسح الضوئي ”LiDAR“ والذي ذكرت التسريبات أيضًا أنه أصبح أكبر.

وأشارت التسريبات إلى أن الإصدارين يأتيان بشاشات ”LTPO“، ومن المتوقع أن تظل أحجام العرض دون تغيير، مما يعني وجود شاشة مقاس 6.1 بوصة لآيفون 13 و13 برون، وشاشة 6.7 بوصة لجهاز برو ماكس.

ويذكر أنه من المتوقع إطلاق السلسلة، في تشرين الأول/ أكتوبر المقبل، بسعر يبدأ من 700 دولار.