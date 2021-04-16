خطوات تضمن عدم استرجاع الصور والفيديوهات من الهاتف بعد بيعه

تزداد مخاوف خرق الخصوصية عند بيع الهواتف، التي كانت تحتوي على بعض الصور أو الفيديوهات الخاصة أو بيانات الشخصية، ولا تحمي طرق المسح التقليدية هذه البيانات من السرقة نظرًا لوجود برامج لاسترجاع البيانات، إذا لم يتم حذفها بالطريقة الصحيحة، وفيما يلي طرق وخطوات لمسح الملفات بأنواعها نهائيًا:

”فورمات“ الهاتف من خلال الإعدادات

يكون ذلك من خلال اختيار من شاشة الإعدادات ”النظام“، ثم ”خيارات إعادة التعيين“، ومن ثم اختيار ”محو جميع البيانات وإعادة الضبط على الإعداد الأساسي“.

ويجب المتابعة حتى يتم فورمات الهاتف وحذف كل شيء، وبعد ذلك يجب البدء في إعداد الجهاز من جديد وتحديد اللغة وغيرها من الإعدادات، حتى الوصول إلى إدخال البريد الإلكتروني ثم اختيار ”تخطي“ استرداد البيانات والملفات.

توصيل الهاتف بالكمبيوتر

يكون ذلك من خلال القيام بمسح البيانات الموجودة على الهاتف، ثم توصيل الهاتف بالكمبيوتر باستخدام كابل ”USB“، ونقل الكثير من الملفات غير الهامة حتى يتم ملء ذاكرة التخزين الداخلية للهاتف الخاص بالمستخدم، أو بدلًا من ذلك يمكن تسجيل مقطع فيديو لأطول فترة ممكنة وبأعلى دقة، وتكرار العملية حتى تمتلئ مساحة الهاتف بالكامل وبعد ذلك إجراء ”فورمات“ للهاتف، وبالتالي إذا حاول الشخص، الذي سيقوم بشراء الهاتف المستخدم، من استعادة البيانات والملفات الخاصة بالمستخدم، سيحصل على الملفات غير الهامة، التي تم نقلها إلى الهاتف في المرة الثانية .

تشفير الهاتف قبل البيع

معظم الأجهزة التي تعمل بنظام التشغيل ”أندرويد 6.0“ تدعم خاصية التشفير، وإذا كان الجهاز يعمل بنظام التشغيل ”أندرويد 5.0“ أو إصدار أقل ويدعم التشفير، فيمكن تشغيل التشفير من خلال التوجه إلى شاشة الإعدادات، ثم النقر على خيار الأمان، ثم النقر على خيار تشفير الهاتف وحينها لن يستطيع أي شخص استعادة بيانات الهاتف بعد محوها.