سامسونغ تطلق "Galaxy Z Fold 3" بقلم "S Pen" دون فتحة مخصصة

بعد فترة من الإعلان عن إرفاق قلم ”S Pen“ مع جهاز ”Galaxy Z Fold 3“ القادم، كشفت تقارير جديدة أن شركة ”سامسونغ“ ستطلق الهاتف دون فتحة مخصصة لـ ”S Pen“، بسبب نقص المساحة ومشكلات مقاومة الماء والغبار.

وكانت الشركة قد أعلنت قبل ستة أشهر عن إضافة ”S Pen“ في سلسلة ”Galaxy Z Fold“، وتوصلت الشركة إلى حل لتكون حماية ”UTG“ للشاشة القابلة للطي أكثر سمكا من الشاشة الحالية وتضمين محول رقمي لقلم ”S Pen“.

وحاولت الشركة إفساح المجال لقلم ”S Pen“ داخل هيكل ”Galaxy Z Fold 3“ لكنها لم تجد حلا سوى استبعاد الفتحة المخصصة لـ ”S Pen“ بسبب نقص المساحة الداخلية بالإضافة إلى مشكلات مقاومة الغبار والماء.

وسيأتي هاتف ”Galaxy Z Fold 3“ بتصنيف ”مقاومة الغبار والماء“ على غرار معظم الهواتف المتطورة الأخرى من سامسونغ.

وأوضح التقرير أن الهاتف الذكي القابل للطي القادم سيكون متوافقا أيضا مع ”S Pen Pro“ الذي تم الكشف عنه مع سلسلة ”Galaxy S21“ في وقت سابق من هذا العام.

ومن المقرر أن تقدم الشركة حافظة منفصلة لـ ”Galaxy Z Fold 3“ لحمل قلم ”S Pen“ ويمكن بيع قلم ”S Pen“ والحافظة بشكل منفصل.

وتتميز هواتف ”Galaxy Z Fold“ من سامسونغ بمميزات متنوعة وتعدد المهام، وذلك بفضل الشاشة الأكبر والقدرة على استخدام ثلاثة تطبيقات جنبا إلى جنب.

وبعد الإقبال الشديد على أجهزة ”Galaxy Z Fold“، طالب بعض المستخدمين بإضافة قلم ”S Pen“ إلى الهواتف القادمة القابلة للطي.