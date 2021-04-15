الكشف عن تفاصيل جديدة لمجموعة "iPhone 2022"

كشفت تقارير تقنية جديدة تفاصيل مجموعة ”آيفون“ التي ستصدر بمزايا أكثر تقدما في 2022.

وقال المحلل الشهير ”مينغ شي كو“ إن سلسلة ”iPhone 2022“ القادمة ستضم جهازين بشاشة 6.1 بوصة وجهازين بحجم 6.7 بوصة، مع عدم وجود هاتف بحجم 5.4 بوصة.

فضلا عن ذلك، سيكون اثنان من هذه الأجهزة من الطرازات المتطورة، فيما سيكون الجهازان الآخران من الطرازات المنخفضة.

وكانت شركة ”أبل“ الأمريكية قد أصدرت جهازا صغيرا بحجم 5.4 بوصة في سلسلة ”‌iPhone 12‌“ وتخطط لإصدار نفس الحجم في عام 2021، إلا أن ”أبل“ ستتوقف عن إنتاج مثل هذا الحجم بعد ذلك، وهو ما يرجع إلى ضعف المبيعات إلى حد كبير.

وكشف ”شي كو“ أن ”أبل“ ستقدم ترقيات كبيرة للكاميرا في هواتف ”iPhone 2022″، بإضافة كاميرا بدقة 48 ميغابكسل في طرازات ”iPhone‌ 14“ المتطورة مع ترقية عدسة الكاميرا والتصوير الفوتوغرافي إلى مستوى جديد تماما.

ويبلغ حجم البكسل في هواتف ”‌iPhone 12‌“ و ”iPhone 13“ و جهاز ”2H22 آيفون“ الجديد حوالي 1.7 ميكرومتر و 2 ميكرومتر و 1.25 ميكرومتر على التوالي.

وتوقع المحلل أيضا أن تكون أجهزة آيفون القادمة قادرة على تسجيل فيديو بدقة ”8K“، نظرا لأن أفضل دقة للواقع المعزز والواقع الهجين هي ”8K“ إلى ”16K“. وأشارت التقارير إلى أن الكاميرا بدقة 48 ميغابكسل في هواتف 2022 ستعزز تجربة مستخدم ”AR“ و ”MR“.

وسيتم إلحاق الأجهزة القادمة بعدسة ”بيريسكوب“ مقربة في عام 2023 مع خاصية ”Face ID“ تحت الشاشة، لذا لن تأتي هذه الهواتف بشقوق.