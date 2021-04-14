أمازون تكشف عن سماعة Echo Buds الجديدة مع ميزة ANC‎

كشفت شركة أمازون عن سماعتها الجديدة Echo Buds اللاسلكية، التي تعمل على تحسين الاستخدام من خلال جعل التعامل معها أكثر راحة، فتصميمها جاء أصغر بنسبة 20%.

وتأتي السماعة الجديدة من أمازون مع ميزة إلغاء الضوضاء النشط المحسن، مع تغييرات في التصميم تركز على الراحة في Echo Buds.

ولدى السماعات الآن تصميم ذو فتحات تهوية، مثل: AirPods Pro و Pixel Buds، لتقليل ضغط الأذن غير المرغوب فيه.

وتقول الشركة إن سماعات الأذن من الجيل الثاني قادرة على إلغاء الضوضاء بمقدار ضعف ما كانت عليه سابقًا، وعندما تكون في وضع العبور، يمكنك ضبط مقدار الضوضاء المحيطة التي تريد أن تأتي من خلالها.

وشهدت جودة الصوت أيضًا بعض التحسينات، وتوفر سماعات Echo Buds صوتًا واضحًا ومتوازنًا مع نطاق ديناميكي ممتد حتى تحصل على أقصى استفادة من موسيقاك بغض النظر عن النوع.

وقامت الشركة بتحسين مكبرات الصوت لزيادة الدقة في الصوت المنخفض التردد، مما يقلل من التشويه أثناء تشغيل الوسائط، ويوفر ألحانًا نابضة بالحياة وكلمات منطوقة واضحة.

وتم تصنيف سماعات Echo Buds من الجيل الثاني على أنها مقاومة للمياه والعرق، وتقول أمازون إن الميكروفونات الموجودة عبر سماعات الأذن هذه تم تحسينها أيضًا لالتقاط الترددات الأقل مقارنة بالجيل السابق، مما يوفر جودة أفضل للمكالمات الصوتية.

ويقدر عمر البطارية 5 ساعات من الاستماع مع تمكين إلغاء الضوضاء، مع شحنتين إضافيتين كاملتين في الحافظة لما مجموعه 15 ساعة.

وتحتوي الحافظة الآن على مؤشرات LED لحالة كل سماعة أذن فردية، وإذا كانت البطارية منخفضة، فإن الشحن عبر منفذ USB-C لمدة 15 دقيقة يوفر لك نحو ساعتين من التشغيل.

وستضيف أمازون في وقت لاحق من هذا العام ميزة VIP Filter التي ظهرت لأول مرة عبر إطارات Echo Frames، التي تتيح لك اختيار الإشعارات التي تريد سماعها وتجنب الباقي