هل يتفوق "Mi Mix Fold" على "Galaxy Z Fold 2"؟ ‎

يتساءل العديد من محبي الهواتف القابلة للطي، بعد إطلاق شركة ”شاومي“ لهاتفها الأول ضمن ذات الفئة ”Mi Mix Fold“ في آذار/مارس الماضي، ما إذا كان أفضل من نظيره الذي انتجته سامسونغ ”Galaxy Z Fold 2″؟.

ووفقا لموقع ”جيه إس مارينا“، ”يأتي هاتف شاومي Mi Mix Fold بشاشة داخلية بمقاس 8 بوصة، ودقة 1860 × 2480 بكسل، بالإضافة إلى شاشة خارجية بمقاس 6.52 بوصة بدقة +FHD وجودة عرض 840 × 2520 بكسل، ومعدل تحديث 90 هيرتز“.

وبحسب الموقع، فإنه بذلك يتفوق على هاتف سامسونغ ”Galaxy Z Fold 2″، الذي يأتي بشاشة مطوية بمقاس 7.6 بوصة تبلغ دقتها 1768× 2208 بكسل، وأخرى خارجية بمقاس 6.2 بوصة، ودقّة 816 × 2260 بكسل، بمعدل تحديث 120 هيرتز.

وتفوق ”Mi Mix Fold“ أيضا على منافسه في قدرات المعالجة، حيث يأتي بمعالج سناب دراغون 888 من كوالكوم، ومعالج أدرينو 660، ونظام أندرويد 10 مع واجهة MIUI 12.

في حين يعمل هاتف سامسونغ ”Galaxy Z Fold 2″، بمعالج كوالكوم سناب دراغون 865 ومعالج رسوميات أدرينو 650.

ويتساوى الهاتفان فيما يتعلّق بسعة التخزين الداخلية التي تبلغ 256/512 غيغابايت، وذاكرة الوصول العشوائي (RAM) التي تبلغ 12/16 غيغابايت.

ويتضح الفارق أكثر بين الهاتفين في الكاميرا، حيث يأتي هاتف شاومي ”Mi Mix Fold“ بكاميرا خلفيّة ثلاثية العدسة، بما في ذلك كاميرا رئيسية 108 ميغابكسل والثانية 8 ميغابكسل والثالثة بزاوية رؤية واسعة جدًا 13 ميغابكسل، وكاميرا أمامية 20 ميغابكسل.

أما هاتف سامسونغ ”Galaxy Z Fold 2″، فيأتي بكاميرا خلفيّة ثلاثيّة العدسة مكونة من 3 كاميرات بدقة 12 ميغابكسل، وكاميرا أمامية 10 ميغابكسل.

ويحتوي هاتف شاومي ”Mi Mix Fold“ على بطارية تبلغ سعتها 5020 مللي أمبير، وتدعم الشحن السريع بقدرة 67 واط، في حين يتميز هاتف سامسونغ ”Galaxy Z Fold 2“ ببطارية تبلغ سعتها 4500 مللي أمبير تدعم الشحن السريع بقدرة 25 واط فقط.