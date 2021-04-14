بمواصفات متطورة.. "أوبو" تكشف رسميا عن هاتف Oppo A35

كشفت شركة الهواتف الصينية أوبو، اليوم الأربعاء، النقاب عن عضو جديد في سلسلة A، تحت اسم Oppo A35.

ومن المتوقع، أن يكون هاتف Oppo A35 هو إصدارا جديدا من هاتف A15s الذى تم إطلاقة في الهند ديسمبر الماضي، بينما يعمل الهاتف الجديد بمعالج Helio P35 SoC، وواجهة تشغيل ColorOS 7.2، المستندة إلى Android 10.

ووفقا لموقع الشركة الرسمي في الصين، سيأتي هاتف Oppo A35 مزودا بذاكرة وصول عشوائي 4 غيغابايت وذاكرة تخزين سعة 128 غيغابايت، مع فتحة بطاقة microSD لتوسيع التخزين حتى 256 غيغابايت.

ويحتوي هاتف Oppo A35 على شاشة IPS LCD مقاس 6.52 بوصة عالية الدقة (720 × 1600 بكسل) بمعدل تحديث 60 هرتز ونسبة عرض إلى ارتفاع تبلغ 20: 9، مع نتوءة لكاميرا سيلفي بدقة 8 ميغابيكسل.

كما يأتي الهاتف بمقبس سماعة رأس مقاس 3.5 ملم وفي الخلف، ويبلغ قياس الهاتف الذكي 164×75.4×7.9 ملم ويزن 177 غراما، كما يأتي مزودا بقارئ لبصمات الأصابع.

وبالنسبة للكاميرا، يأتي هاتف Oppo A35 مزودا بإعدادات ثلاثية الكاميرا، مع مستشعر رئيس بدقة 13 ميغابيكسل، واثنين من المستشعرات بدقة 2 ميغابيكسل لدعم تصوير ماكرو وعمق التصوير.

كما يحتوي هاتف Oppo A35 على بطارية تبلغ 4230 مللي أمبيرا في الساعة، يتم شحنها من خلال منفذ microUSB حتى 10 واط.

ويتوافر هاتف Oppo A35 للبيع بثلاثة خيارات لألوان وهي الأبيض والأزرق والأسود، وسيتم بيعه في الصين، لكن شركة أوبو لم تكشف بعد عن تفاصيل الأسعار والتوافر، ولكن من المتوقع أن يبدأ بسعر 1299 يوان صينيا (نحو 198.73دولار).