"مايكروسوفت" تكشف عن جهاز Surface Laptop 4 المحمول

كشفت شركة البرمجيات العملاقة ”مايكروسوفت“، الأربعاء، النقاب عن جهاز كمبيوتر Surface Laptop 4 المحمول، وهو إصدار محدث من Surface Laptop 3 يضيف بشكل أساسي مجموعة مختارة من المعالجات الجديدة.

ويأتي الجهاز مزودًا بمعالجات AMD Ryzen 4000 و Intel 11 الجديدة كخيارات وسيُطرح للبيع في 15 أبريل المقبل، بسعر يبدأ من 999 دولارًا لنموذج AMD و 1299 دولارًا لنموذج إنتل.

وتسمح تحسينات المعالج الجديدة لشركة مايكروسوفت أن تعد بأداء أكبر للجهاز بنسبة تصل إلى 70% مقارنة بجهاز Surface Laptop 3، كما تعمل على تحسين عمر البطارية.

وتعد مايكروسوفت بعمر بطارية يصل إلى 19 ساعة عبر نموذج AMD بقياس 13.5 بوصة وما يصل إلى 17.5 ساعة عبر نموذج AMD بقياس 15 بوصة. وسيتم شحن كلا النموذجين من إنتل مع أحدث رسومات Iris Xe من إنتل.

جدير بالذكر، أن جهاز Surface Laptop 4 يشبه تصميم Surface Laptop 3 نفسه الذي تم إطلاقه في العام 2019، ويأتي الجهاز مزودًا بعدة منافذ للشحن، بما في ذلك منفذ USB-C واحد ومنفذ USB-A ومنفذ لسماعة الرأس ومنفذ Microsoft Surface Connect للشحن.

ولا يوجد حتى الآن دعم تقنية Thunderbolt، ولا يزال M.2 NVMe SSD قابل للإزالة من الفتحة الموجودة في الجزء الخلفي من الجهاز.

كما يحتوي الجهاز على مقبس سماعة رأس، وكاميرا ويب بدقة 720 بكسل، وميكروفونات مزدوجة بعيدة المدى، ومكبرات صوت ستريو مع Dolby Atmos، ودعم تقنية Wi-Fi 802.11ax، وBluetooth 5.0.

ويأتي النموذج الأساسي لمجموعة AMD بقياس 13.5 بوصة مع شاشة عرض بدقة 2496 × 1664، بسعر 999 دولارًا مع معالج AMD Ryzen 5 4680U و 8 غيغابايت من ذاكرة الوصول العشوائي و256 غيغابايت من التخزين.

وهناك نموذج AMD ثاني مع ذاكرة وصول عشوائي 16 غيغابايت و256 غيغابايت من التخزين مقابل 1199 دولارًا، وبالنسبة لقياس 15 بوصة، فإن هناك المزيد من خيارات AMD بدءًا من نموذج AMD Ryzen 7 4980U الذي تبلغ تكلفته 1299 دولارًا مع ذاكرة وصول عشوائي 8 غيغابايت وذاكرة تخزين 256 غيغابايت.

بينما يأتي النموذج الأساسي لمجموعة Intel بقياس 13.5 بوصة بشاشة عرض بدقة 2256 × 1504 مع معالج Core i5 1135G7 من الجيل الحادي عشر وذاكرة وصول عشوائي بسعة 8 غيغابايت وذاكرة تخزين 512 غيغابايت، مع دعم لقلم Surface Pen الاختياري.

وهناك أيضًا مجموعة متنوعة من نماذج Intel مع معالج Core i7 وذاكرة وصول عشوائي تبلغ 32 غيغابايت و1 تيرابايت من التخزين، بسعر 2299 دولارًا.

كما تبدأ نماذج Intel بقياس 15 بوصة من 1799 دولارًا بمعالج Core i7 1185G7 مع 16 غيغابايت من ذاكرة الوصول العشوائي و512 غيغابايت للتخزين، وهناك خيار لسعة 32 غيغابايت من ذاكرة الوصول العشوائي و1 تيرابايت للتخزين مقابل 2399 دولارًا، يتوفر الجهاز الجديد بأربعة ألوان، وهي الأزرق الثلجي والرملي والبلاتيني والأسود غير اللامع.