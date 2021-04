"سوني" تخطط لإطلاق ألعاب سلسلة "بلاي ستيشن" للهواتف الذكية

لم تخف شركة ”سوني“ طموحاتها في جلب ألعاب PlayStation إلى الهواتف الذكية، رغم عدم ظهور بوادر لهذا الاتجاه في السنوات الأخيرة.

رغم ذلك، يبدو أن اليابانيين يأخذون الألعاب المحمولة على محمل الجد، حيث نشر العملاق الياباني إعلانا عن وظيفة رئيس جديد لقسم الهاتف المحمول، تتمثل مهمته في تكييف ألعاب PlayStation الأكثر شهرة وإتاحتها في إصدارات للأجهزة المحمولة.

وكشف الإعلان الوظيفي، الذي أصدرته ”سوني“ في الولايات المتحدة، عن نواياها في جلب ألعاب PlayStation إلى نظامي Android وiOS، وكان وصف الوظيفة هو ”رئيس قسم الهاتف“.

وجاء في سرد الإعلان: ”بصفتك رئيس قسم الهاتف، ستكون مسؤولا عن إدارة وتطوير إستراتيجية ألعاب PlayStation Studios للألعاب المحمولة وبناء الأسس لفرص نمو الأعمال“.

وأضاف الإعلان: ”ستقود عملية كلية لتوسيع تطوير الألعاب من وحدات التحكم وأجهزة الكمبيوتر إلى الخدمات المحمولة المباشرة مع التركيز على تكييف سلسلة ألعاب PlayStation الأكثر شيوعا مع الأجهزة المحمولة“.

ووفقا لشركة ”سوني“، سيقود المرشح المثالي لهذا المنصب التوسع في تطوير الألعاب من وحدات التحكم وأجهزة الكمبيوتر الشخصية إلى الهواتف الذكية.

وستكون مهمته الرئيسة هي إعادة تشكيل ناجحة لألعاب ”بلاي ستيشن“ الأكثر شعبية للهواتف المحمولة.

وسيسمح تحويل الألعاب إلى نظامي Android وiOS لشركة ”سوني“ بالوصول إلى عدد كبير محتمل من المستخدمين الذين يمكنهم الاستمتاع بسلسلة الألعاب الشهيرة على PlayStation مثل: Uncharted وThe Last of Us وGod of War.

رغم ذلك، قد يستغرق التوسع في ألعاب الهواتف الذكية بالنسبة لعملاق الألعاب مدة تتراوح من ثلاث إلى خمس سنوات.