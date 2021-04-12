"فيفو" تكشف رسميا عن هاتف vivo Y20s [G]

كشفت شركة ”فيفو“ الصينية النقاب عن عضو جديد في سلسلة هواتف Y20 تحت اسم Y20s [G]، ويأتي الهاتف مزوداً بمعالج Helio G80، ويتوفر للبيع مقابل 205 دولارات.

وقدمت فيفو الصينية هاتف Y20s [G] اليوم في سوق الفلبين تحت اسم vivo Y20s، بينما ينطلق في أسواق أخرى بعنوان vivo Y20G.

مواصفات هاتف vivo Y20s [G]

يتميز هاتف vivo Y20s [G] بشاشة LCD مقاس 6.51 بوصة، بتصميم نتوء للكاميرا الأمامية، مثل باقي سلسلة Y20.

وبالنسبة للجزء الخلفي، يضم هاتف vivo Y20s [G] إعدادات ثلاثية الكاميرا بمستشعر رئيس بدقة 13 ميغابيكسل، ومستشعر بدقة 2 ميغابيكسل، ومستشعر ماكرو لعمق التصوير بدقة 2 ميغابيكسل.

أيضا يتوفر الهاتف في خيارين من الألوان؛ وهما الأزرق والأسود، كما يأتي الهاتف مزوداً بذاكرة عشوائية 6 غيغابايت رام وسعة تخزين 128 غيغابايت، ويبلغ سعر الهاتف 205 دولار، (190 يورو).

ويتوفر الهاتف للبيع بمتاجر ”فيفو“ فيالفلبين وموقع فيفو الرسمي، كما يمكن شراؤه أيضًا من موقعى Lazada وShopee، للحصول على سماعات vivo TWS كهدية حيث تبلغ تكلفتها 2499 بيزو فلبيني (51 دولارًا / 43 يورو) إذا تم شراؤها بشكل منفصل.