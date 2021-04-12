"كافيار" الروسية تطلق نسخًا من سلسلة iPhone 12 تكريما لرواد الفضاء‎

تكريمًا ليوم رواد الفضاء، قدمت شركة تصنيع الملحقات الروسية ”كافيار“ سلسلة من الهواتف الذكية من مجموعة Space Conquerors أو ما يعرف بـ ”قاهري الفضاء“.

وكشف تقرير لموقع ”ليتس جو ديجيتال“، أن كافيار قدمت 5 طرازات من iPhone 12 Pro وiPhone 12 Pro Max، كل منها مخصص لشخصية مشهورة في صناعة الفضاء. وجُهزت هذه الهواتف الذكية بأجزاء حقيقية من هياكل سفن الفضاء الشهيرة، ما يجعلها باهظة الثمن.



وأشار التقرير إلى أن النموذج الأول iPhone 12 Pro (Max) Musk Edition مخصص لـ“ايلون ماسك“، مؤسس تسلا وسبيس اكس، مصنوع من التيتانيوم، ويُميز الهاتف صورة ماسك الظلية، وجرى تصويرها على خلفية حمراء وذهبية ترمز لكوكب المريخ.

كما قررت كافيار عمل 19 نسخة من iPhone 12 Pro Musk Limited Edition، بسعر 6610 دولارات أمريكية للهاتف، بينما تبلغ تكلفة إصدار iPhone 12 Pro Max مبلغ 7150 دولارًا.

في 12 أبريل/ نيسان 1961، انطلق رائد الفضاء ”يوري غاغارين“ في أول رحلة مأهولة إلى الفضاء، على متن مركبة ”فوستوك -1″، وتكريما لهذا الحدث المهم، تم إطلاق iPhone 12 Pro (Max) Gagarin Edition.

وبحسب الوارد، الهاتف مصنوع من التيتانيوم المقوى، ومزين بنموذج ثلاثي الأبعاد لصاروخ ”فوستوك“ الذي وضع غاغارين في المدار.

وسيتم إطلاق 12 هاتفًا ذكيًا فقط، ويتوفر إصدار iPhone 12 Pro Gagarin بسعر يبدأ من 8920 دولارا، كما يبدأ سعر iPhone 12 Pro Max الأغلى من 9450 دولارًا.

وتم أيضًا إنشاء نسخة مخصصة للعالم الروسي سيرجي بافلوفيتش، وتزيين الهاتف الذكي بنجمة ذهبية ثلاثية الأبعاد، تحمل اسم مبدع أول قمر صناعي أرضي -سبوتنيك-1. وتم طلاء جسم الهاتف بالذهب عيار 18 قيراط، وسيتم بيع 99 هاتفًا ذكيًا بدءًا من 6760 دولارًا.

وتم تخصيص النموذج الرابع في مجموعة Space Conquerors من كافيار لـ“جيف بيزوس“ وشركته الفضائية بول اوريجين، والنموذج الخامس كان تكريما لأول رجل مشى على سطح القمر، وهو نيل أرمسترونج.