بكاميرا بدقة 200 ميغابكسل.. ظهور هاتف "سامسونغ" الأحدث Galaxy S22

نشرت بوابة ”ليتس جو ديجيتال“ التقنية الشهيرة، سلسلة من الصور التي تبرز تصميما محتملا لهاتف سامسونغ الرائد الجديد.

وكشفت أيضا عن تعاون قوي بين الشركة الكورية الجنوبية مع شركة أوليمبوس، فيما يخص الكاميرا الرئيسية للهاتف.

ولم يتم تأكيد المعلومات حول شراكة سامسونغ مع العلامة التجارية الشهيرة لمعدات التصوير رسميا، لكن تم الإعلان سابقا عن التعاون المحتمل بينهما من خلال قناة التسريبات Ice Universe الموثوقة، وكذلك في بعض أقسام الكاميرا بمواقع تقنية عالمية.

وبناء على التقرير، منح المصمم تحت الاسم المستعار Technizo Concept، إطلالة سريعة لهاتف Galaxy S22 Ultra الميزة الرئيسية للجهاز، ووفقا للصور المنشورة، ستكون كاميرا بدقة 200 ميغابكسل مع حجم عدسة كبير، بالإضافة إلى الإعلان أيضا عن دعم القلم.

وفي وقت سابق، أكدت شركة سامسونغ أنها تعمل على تطوير مستشعر صور بدقة 200 ميغابكسل.

وبالنسبة للشراكة مع أوليمبوس، لم يتم الكشف عن تفاصيلها بعد، ومع ذلك، فقد ذكرت العلامة التجارية بالفعل -في وقت سابق- أنها بصدد التعاون مع شركات مصنعة أخرى؛ للارتقاء بالميزات الأساسية في هواتفها.