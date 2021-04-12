الكشف عن مواصفات Galaxy A82 المرتقب من سامسونغ

تترقب الأوساط التقنية إطلاق شركة سامسونغ هاتف Galaxy Quantum 2، الذي يعدّ خليفة Galaxy Quantum وصدر العام الماضي.

وتشير التقارير إلى أن الشركة ستطلق الهاتف في كوريا الشمالية بهذا الاسم، بينما في الأسواق العالمية يمكن أن يحمل اسم Galaxy A82.

وظهرت الصور الحية الأولى لجهاز Galaxy Quantum 2 على الإنترنت الأسبوع الماضي، وحان الوقت الآن لأول فيديو مباشر، ويحتوي الهاتف كما يبدو من أول فيديو مسرب له على شاشة منحنية، وجسم معدني، وتصميم خلفي غير لامع. يحتوي على إعداد كاميرا ثلاثية في الخلف.

وفي الواجهة، يحتوي الهاتف على فتحة على شكل ثقب على الشاشة لاستيعاب كاميرا الصور الشخصية ”السيلفي“، وفي الظهر يتضمن كاميرا بزاوية عريضة 64 ميجابكسل (F1.8) مع OIS، وكاميرا فائقة السرعة بدقة 12 ميجابكسل (F2.2) ، ومستشعر عمق 5 ميجابكسل (F2.4).

توجد أزرار الطاقة ومستوى الصوت على الجانب الأيمن من الهاتف، ومع ذلك، فهي تفتقر إلى مقبس سماعة رأس مخصص، وهو شيء موجود في Galaxy A52 و Galaxy A72.

ويأتي الهاتف مع فتحة بطاقة SIM الخاصة به في الأعلى، ويحتوي الصندوق أيضا على شاحن سريع بقوة 15 وات وكابل USB من النوع A إلى USB من النوع C، ويشاع أن الهاتف يتميز بتصنيف IP67 (لمقاومة الغبار والماء) و Samsung Pay (مع MST).

وتفيد المعلومات التي تم تسريبها سابقا بأن الهاتف سيعمل على تشغيل Android 11 وأنه يتميز بشاشة Super AMOLED Infinity-O مقاس 6.7 بوصة مع معدل تحديث 120 هرتز ودقة Full HD + وقارئ بصمات الأصابع في الشاشة.

ويمكن أن يأتي مزودا بمعالج Snapdragon 855+ أو Snapdragon 860 وذاكرة وصول عشوائي (RAM) سعة 6 جيجابايت وذاكرة تخزين داخلية تبلغ 128 جيجابايت وفتحة بطاقة microSD، ويقال: إن الهاتف سيبدأ في الطلب المسبق غدا وسيكون متاحا للشراء اعتبارا من الـ23 من أبريل.