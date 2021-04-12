بعد انسحابها من سوق الهواتف الذكية.. "إل جي" تطرح "LG Wing" بسعر منخفض للغاية

تطرح شركة ”إل جي“ الكورية العملاقة، يوم الثلاثاء، في الهند، جهاز ”LG Wing“ بسعر مخفض للغاية، وذلك بعد أيام من إعلانها رسميا إغلاق قطاع تطوير وصناعة الهواتف الذكية.

وكانت الشركة قد طرحت هذا الهاتف مؤخرا، مقابل 940 دولارا، لكن الهاتف الجديد سيباع بخيار 8 غيغابايت من ذاكرة الوصول العشوائي و128 غيغابايت للتخزين الداخلي، بسعر 29999 روبية (حوالي 400 دولار) من خلال موقع ”Flipkart“ بدءا من الثلاثاء.

وأعلنت ”إل جي“ في بيان أنها ”ستوفر تحديثات نظام التشغيل لهواتفها المتميزة التي تم إصدارها في عام 2019 أو بعد ذلك، وبالتالي، فإن سلسلة ”G“ و ”V series“ و ”VELVET“ و ”Wing“ سوف تتلقى ترقيات نظام التشغيل لمدة ثلاث سنوات“.

ووصل ”LG Wing“ بنظام التشغيل ”Android 10 OS“، وبالتالي من المتوقع أن يتلقى إصدارات ”Android 11“ و12 و13 من نظام التشغيل.

ويحتوي الجهاز على شاشة ”P-OLED FHD +“ بقياس 6.81 بوصة توفر نسبة عرض إلى ارتفاع تبلغ 20.5: 9، كما يدعم الهاتف شاشة ”G-OLED“ ثانوية بقياس 3.9 بوصة ونسبة عرض إلى ارتفاع تبلغ 1.15: 1 ودقة ”Full HD +“ تبلغ 1080 × 1240 بكسل.

وسيعمل الهاتف بواسطة معالج ”Snapdragon 765G“.

أما بالنسبة للكامير الأمامية (السيلفي)، فإنها ستكون منبثقة بدقة 32 ميغابكسل، فيما يحتوي إعداد الكاميرا الخلفية على كاميرا أساسية بدقة 64 ميغابكسل وعدسة فائقة الاتساع بدقة 13 ميغابكسل وكاميرا حركة بدقة 12 ميغابكسل، مجهزة بـ 6 مستشعرات للحركة وبرنامج تثبيت.

كما يحتوى الجهاز على بطارية بقوة 4000 مللي أمبير في الساعة، ويدعم الشحن اللاسلكي بقدرة 25 واط، كما يحتوي على ماسح ضوئي لبصمات الأصابع تحت الشاشة.