علوم وتقنية

خطأ في التصميم يرفع سعر قطعة من "iPhone 11 Pro" لأكثر من الضعفين (صورة)
تاريخ النشر: 11 أبريل 2021 17:04 GMT
تاريخ التحديث: 11 أبريل 2021 18:20 GMT

خطأ في التصميم يرفع سعر قطعة من "iPhone 11 Pro" لأكثر من الضعفين (صورة)

كشفت تغريدة من الأرشيف الداخلي لشركة "أبل" عن بيع وحدة من هاتف "iPhone 11 Pro" بسعر 2700 دولار، أعلى من سعر الهاتف الأصلي بأكثر من الضعفين. جاء ذلك بسبب خطأ في

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المصدر: لارا  ثابت – إرم نيوز

كشفت تغريدة من الأرشيف الداخلي لشركة ”أبل“ عن بيع وحدة من هاتف ”iPhone 11 Pro“ بسعر 2700 دولار، أعلى من سعر الهاتف الأصلي بأكثر من الضعفين.

جاء ذلك بسبب خطأ في التصميم والطباعة على الجهة الخلفية من الهاتف، حيث تم طباعة شعار ”أبل“ في الجهة الخلفية بعيداً عن الموقع المخصص له في المنتصف، مما أدى إلى ارتفاع سعر الهاتف.

وأكد الأرشيف الداخلي لشركة ”أبل“ أن احتمال حدوث مثل هذا الخطأ عند الطباعة نادر جدا، وهو ما رفع سعر هذه الوحدة النادرة للشركة لتصل إلى 2700 دولار.

على صعيد آخر، فقد أطلقت شركة ”أبل“ الإصدار التجريبي 7 من تحديث ”iOS 14.5″، الذي أدى إلى تحول اللون الأخضر في بعض وحدات ”iPhone 12“ إلى درجة ”باهتة وسيئة“.

ومن المتوقع أن يوفر التحديث مجموعة من المميزات الجديدة خلال الفترة القادمة، ويدعم التحديث التسجيل في الهاتف في وجود الأقنعة عن طريق ساعة ”أبل“ الذكية.

ومن المقرر أن يجلب تحديث ”iOS 14.5“ الجديد معايير أعلى لحماية العملاء من تتبع التطبيقات للمستخدم واستهدافه بالإعلانات، ويقدم التحديث تحسينات وتعديلات صوتية في ”Siri“ وأكثر من 200 رمز تعبيري جديد.

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