خطأ في التصميم يرفع سعر قطعة من "iPhone 11 Pro" لأكثر من الضعفين (صورة)

كشفت تغريدة من الأرشيف الداخلي لشركة ”أبل“ عن بيع وحدة من هاتف ”iPhone 11 Pro“ بسعر 2700 دولار، أعلى من سعر الهاتف الأصلي بأكثر من الضعفين.

جاء ذلك بسبب خطأ في التصميم والطباعة على الجهة الخلفية من الهاتف، حيث تم طباعة شعار ”أبل“ في الجهة الخلفية بعيداً عن الموقع المخصص له في المنتصف، مما أدى إلى ارتفاع سعر الهاتف.

وأكد الأرشيف الداخلي لشركة ”أبل“ أن احتمال حدوث مثل هذا الخطأ عند الطباعة نادر جدا، وهو ما رفع سعر هذه الوحدة النادرة للشركة لتصل إلى 2700 دولار.

على صعيد آخر، فقد أطلقت شركة ”أبل“ الإصدار التجريبي 7 من تحديث ”iOS 14.5″، الذي أدى إلى تحول اللون الأخضر في بعض وحدات ”iPhone 12“ إلى درجة ”باهتة وسيئة“.

A misprint iPhone 11 Pro that sold for 2700$. This misprint is extremely rare- I’d say 1 in 100 million or possibly even rarer. pic.twitter.com/68F7giZAbm

— Internal Archive (@ArchiveInternal) April 9, 2021