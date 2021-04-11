علوم وتقنية

"شاومي" تدعم هاتف "MI MIX 4" بكاميرا أسفل الشاشة‎
تاريخ النشر: 11 أبريل 2021 15:58 GMT
تاريخ التحديث: 11 أبريل 2021 16:50 GMT

"شاومي" تدعم هاتف "MI MIX 4" بكاميرا أسفل الشاشة‎

تستعد شركة الهواتف الصينية شاومي للكشف عن هاتف ذكي جديد، في وقت لاحق من العام الجاري، والذي سيصل تحت اسم Mi MIX 4، واليوم ظهرت المزيد من التفاصيل حول الهاتف

+A -A
المصدر: لارا ثابت - إرم نيوز

تستعد شركة الهواتف الصينية شاومي للكشف عن هاتف ذكي جديد، في وقت لاحق من العام الجاري، والذي سيصل تحت اسم Mi MIX 4، واليوم ظهرت المزيد من التفاصيل حول الهاتف المنتظر، بحسب موقع ”غيزتشاينا“.

ووفقا لتغريدة نشرها المسرب الصيني الشهير ”Ice Universe“، والذي أكد من خلالها بشكل قاطع أن هاتف Mi MIX 4 سيحتوي على كاميرا أسفل الشاشة، وهي تعتبر شيئا جديدا تماما بالنسبة لهواتف شاومي.

ومع ذلك، فإن كلا من ZTE و Vinsmart يخططان أيضا لإطلاق هواتف مزودة بكاميرا أسفل الشاشة، خلال العام الجاري.

وكشف التسريب أيضا أنه من المحتمل، أن يضم الهاتف شاشة منحنية، وهو شيء قد يكون مفضلا لبعض العملاء وغير مفضل للبعض الآخر.

2021-04-Mi-mix-4على أي حال، فإننا لا نتوقع شاشة منحنية مثل شاشة Huawei Mate 40 Pro+ على سبيل المثال، ولكنها ستحاكي وبشكل كبير هواتف Mi 11 و Mi 11 Pro و Mi 11 Ultra.

وسيتم تشغيل هاتف Mi MIX 4 بواسطة معالج Snapdragon 888، كما سيأتي الهاتف بشاشة بدقة QHD+ مع معدل تحديث يبلغ 120 هرتز.

2021-04-Eym54AJVIAAOFZS-1476x2048

وتماما مثل Mi 11، من المفترض أن يتضاعف مستشعر بصمة الأصبع الموجود أسفل الشاشة، ليكون بمثابة مستشعر لمعدل ضربات القلب.

وبالرغم من أن سعة البطارية غير معروفة، إلا أن الهاتف من المفترض أن يدعم الشحن السلكي واللاسلكي فائق السرعة.

حمل تطبيق إرم نيوز على هاتفك
App Store Google Play