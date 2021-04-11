تقرير: "iPhone 12" الهاتف الذكي الأكثر مبيعا على مستوى العالم في يناير 2021

كشف تقرير جديد نشرته شركة ”كاونتر بوينت“ لأبحاث السوق التكنولوجية، عن تفاصيل حول أفضل 10 هواتف ذكية مبيعا في الشهر الأول من هذا العام في الولايات المتحدة.

وتصدر هاتف iPhone 12 القائمة في الولايات المتحدة في كانون الثاني/ يناير باحتلاله المرتبة الأولى، إذ حصد بمفرده 6٪ من إجمالي مبيعات السوق في جميع أنحاء العالم ويليه شقيقاه Pro Max وPro بنسبة 5٪ و4٪ على التوالي.

ويرافق الثلاثة الأوائل جهاز آيفون آخر هو iPhone 11 في المراكز الخمسة الأولى بنسبة 2٪. وحلّ Redmi 9A في المركز الخامس، وRedmi 9 السادس و Galaxy A21s السابع.

ولم تضم القائمة هواتف سلسلة Galaxy S21 الجديدة إذ تم الإعلان عنها في منتصف شهر كانون الثاني/ يناير وجرى إطلاقها في نهاية الشهر ذاته.

أما عن طراز Mini من سلسلة iPhone 12 فقد تم تصنيفه -أيضا- في المركز الثامن بمبيعات 1٪. أخيرا، ذهب المركز العاشر إلى IPhone SE 2020.

ويشير تقرير ”كاونتر بوينت“ إلى أن وصول دعم شبكات 5G إلى أجهزة iPhone كان أحد أسباب ارتفاع المبيعات.

ومع وصول iPhone 13 الجديد بالتحسينات الكبيرة في الكاميرا والشاشة، من المتوقع أن تحقق ”أبل“ قفزة كبيرة في المبيعات مقارنة بطرازات الجيل الحالي.