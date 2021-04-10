علوم وتقنية

"ريلمي" تكشف عن مواصفات وموعد إطلاق هاتف Realme 8 5G
تاريخ النشر: 10 أبريل 2021 16:01 GMT
تاريخ التحديث: 10 أبريل 2021 16:30 GMT

"ريلمي" تكشف عن مواصفات وموعد إطلاق هاتف Realme 8 5G

كشفت شركة "ريلمي" الصينية النقاب عن إصدار جديد من جهاز Realme 8 الذي من المقرر أن يأتي بتقنية الجيل الخامس في 21 أبريل. ونشرت الشركة مقطع فيديو على حسابها

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المصدر: إيناس السيد – إرم نيوز

كشفت شركة ”ريلمي“ الصينية النقاب عن إصدار جديد من جهاز Realme 8 الذي من المقرر أن يأتي بتقنية الجيل الخامس في 21 أبريل.

ونشرت الشركة مقطع فيديو على حسابها الرسمي على ”فيسبوك“ يكشف عن تصميم Realme 8 5G مع شعار ”Dare To Leap“ على ظهره، مثل متغير الجيل الرابع الذي أعلنت عنه من قبل، وفق موقع ”غيسمارينا“.

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وعلى عكس طراز 4G الذي يأتي بكاميرا رباعية بدقة 64 ميجابكسل، فإن إصدار 5G يحتوي على كاميرا أساسية بمستشعر 48 ميغابكسل.

ولا يُظهر مقطع الفيديو التصميم الأمامي لـ Realme 8 5G، إلا أنه من المرجح أن يأتي بشاشة مثقبة، وتشبه اللوحة الخلفية لـ Realme 8 5G جهاز V13 5G الذي تم إصداره في الصين.

يمتلك الهاتف معالج Dimensity 700 SoC مع ذاكرة وصول عشوائي 8 غيغابايت ونظام تشغيل أندرويد 11 وبطارية 5000 مللي أمبير وقارئ بصمات الأصابع مثبت على الجانب.

ويبلغ سمك جهاز Realme 8 5G  8.5 ملم ويبلغ وزنه 185 جرامًا، وهي نفس مواصفات V13 5G، إلا أن الفرق الوحيد بين كلا الهاتفين هو شريحة NFC، وهي غير موجودة في V13 5G.

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وفي حال كان هاتف Realme 8 5G هو بالفعل جهاز V13 5G نفسه، ولكن تمت إعادة تسميته للأسواق العالمية، فإنه سيأتي بشاشة Full HD 6.5 بوصة وكاميرا سيلفي 8 ميغابيكسل وشحن 18 وات.

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