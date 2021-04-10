"ريلمي" تكشف عن مواصفات وموعد إطلاق هاتف Realme 8 5G

كشفت شركة ”ريلمي“ الصينية النقاب عن إصدار جديد من جهاز Realme 8 الذي من المقرر أن يأتي بتقنية الجيل الخامس في 21 أبريل.

ونشرت الشركة مقطع فيديو على حسابها الرسمي على ”فيسبوك“ يكشف عن تصميم Realme 8 5G مع شعار ”Dare To Leap“ على ظهره، مثل متغير الجيل الرابع الذي أعلنت عنه من قبل، وفق موقع ”غيسمارينا“.

وعلى عكس طراز 4G الذي يأتي بكاميرا رباعية بدقة 64 ميجابكسل، فإن إصدار 5G يحتوي على كاميرا أساسية بمستشعر 48 ميغابكسل.

ولا يُظهر مقطع الفيديو التصميم الأمامي لـ Realme 8 5G، إلا أنه من المرجح أن يأتي بشاشة مثقبة، وتشبه اللوحة الخلفية لـ Realme 8 5G جهاز V13 5G الذي تم إصداره في الصين.

يمتلك الهاتف معالج Dimensity 700 SoC مع ذاكرة وصول عشوائي 8 غيغابايت ونظام تشغيل أندرويد 11 وبطارية 5000 مللي أمبير وقارئ بصمات الأصابع مثبت على الجانب.

ويبلغ سمك جهاز Realme 8 5G 8.5 ملم ويبلغ وزنه 185 جرامًا، وهي نفس مواصفات V13 5G، إلا أن الفرق الوحيد بين كلا الهاتفين هو شريحة NFC، وهي غير موجودة في V13 5G.

وفي حال كان هاتف Realme 8 5G هو بالفعل جهاز V13 5G نفسه، ولكن تمت إعادة تسميته للأسواق العالمية، فإنه سيأتي بشاشة Full HD 6.5 بوصة وكاميرا سيلفي 8 ميغابيكسل وشحن 18 وات.