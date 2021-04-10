"أبل" تطور شاشات بتقنية "LTPO" في سلسلة "iPhone 13" القادمة

أكد تقرير حديث لمجلة ”ديغي تايمز“ التايوانية، تطوير عملاق التقنية الأمريكية ”أبل“، لشاشات تعمل بتقنية ”LTPO“ في خط إنتاج سلسلة ”iPhone 13“ القادمة.

ونقلت الوكالة المتخصصة والمعنية بالشأن التقني لمنطقة الصين الكبرى، عن وسائل إعلام كورية جنوبية، أن ”أبل“ تهدف من وراء الاستعانة بتقنية ”LTPO“ إلى رفع كفاءة استهلاك الطاقة في شاشاتها.

إلى جانب الوصول بمعدل تحديث شاشات ”آيفون“ إلى 120 هرتز، دون أن يؤثر ذلك على عمر البطارية.

يأتي هذا في الوقت الذي تستخدم فيه جميع هواتف ”آيفون“ الحالية شاشات، بمعدل تحديث يصل إلى 60 هرتز، حتى هواتف سلسلة ”iPhone 12“.

وعبر التقنية الجديدة التي تتيح تردد 120 هرتز، أي الضعف، سيشعر المستخدمون بفرق كبير عند التمرير عبر القوائم أو الانتقال بين الصفحات على الشاشة الرئيسية.

ومؤخرا، بدأت هواتف أندرويد تلجأ لتقنية الشاشات ذات معدل التحديث العالي، وذلك رغم معاناتها من مشكلة تآكل عمر البطارية.

ووفقا للمجلة التايوانية، سيكون استهلاك الطاقة في هاتف ”iPhone 13“ أقل بنسبة 15٪ تقريبا من ”iPhone 12″، ويرجع جزء من السبب إلى استخدام شاشة ”LTPO“ الأكثر كفاءة في استخدام الطاقة.

ويتوقع أن تطلق الشركة سلسلة ”iPhone 13″، في سبتمبر من هذا العام. بحسب تقارير متعددة ومصادر صناعية مطلعة.