سامسونغ تطلق خدمة تتيح لمستخدمي "آيفون" العمل بنظام "أندرويد"

كثيرا ما يحتار المستخدم في الاختيار بين منتجات ”آبل“ و“سامسونغ“، العلامتين الأقوى في سوق الهواتف النقالة، لدرجة يصبح اتخاذ القرار أمرا صعبا للغاية، لكن سامسونغ قررت مد يد المساعدة إلى المترددين من خلال تطبيق ”iTest“.

ولأجل مستخدمي آيفون الراغبين في ”تجربة الجانب الآخر“، أطلقت سامسونغ تطبيق ”iTest“ الجديد، الذي يسمح بتجربة ميزات هاتف ذكي يعمل بنظام أندرويد مع واجهة ”One UI“ على هواتف آيفون مع نظام ”iOS“ من ”أبل“.

ووفقا لتقرير ”macrumors“ التقني، فإن ”iTest“ هو تطبيق ويب تم تطويره بواسطة الشركة الكورية الجنوبية، يسمح لمستخدمي ”iOS“ بتحويل هواتفهم الذكية لتعمل بنظام أندرويد.

وبحسب التقرير، فإن عملية التحول بسيطة للغاية، وتتطلب القيام بزيارة موقع ”Samsung iTest“ باستخدام آيفون، وإضافة الموقع إلى الشاشة الرئيسية باتباع التعليمات، وأخيرا فتح تطبيق الويب.

وعند تشغيل التطبيق لن يحصل المستخدم على تجربة كاملة لواجهة سامسونغ، لكنه سيجد كل الأساسيات، مثل الرسائل والإعدادات والمتاجر والتطبيقات الرسمية وغير ذلك الكثير.

وعند فتح الكاميرا بدلا من ذلك، سيعثر المستخدم على مقطع فيديو توضيحي صغير، يخبره بالميزات الرئيسية لكاميرا سامسونغ.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن فتح متجر غلاكسي مع جميع ملحقات سامسونغ، لكن نظرا لأنه مجرد تطبيق، فهناك أشياء لن تعمل تحديدا، ولا يمكن للتطبيق إرسال مكالمات هاتفية أو رسائل نصية، كما لن يتمكن تطبيق الكاميرا من التقاط الصور.