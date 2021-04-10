الكشف عن مواصفات هاتف vivo V21 5G

تستعد شركة فيفو الصينية لإطلاق هاتف فيفو في 21 فايف جي – vivo V21 5G، الذي سيدعم الاتصال بشبكات الجيل الخامس، وهو تطور ملحوظ عن الإصدار السابق المعروف باسم Vivo V20 الذي كان يدعم شبكات الجيل الرابع فقط.

ونظرا إلى أن هاتف Vivo V20 أتى بمعالج سناب دراغون 720 جي، يتوقع الخبراء أن يأتي هاتف فيفو في 21 فايف جي الحاصل على رقم طراز V2050، بمعالج من نفس الفئة يدعم شبكات الجيل الخامس، أي سناب دراغون 765 جي أو معالج سناب دراغون 780 جي.

ووفقا لموقع ”جي إس مارينا“، تشير التسريبات إلى أن هاتف فيفو في 21 فايف جي سيأتي بكاميرا متطورة عن سلفه Vivo V20.

يذكر أن هاتف Vivo V20 أتى بكاميرا خلفية ثلاثية، بما في ذلك كاميرا رئيسية بدقة 64 ميغابكسل، وثانية بزاوية واسعة جدا بدقة 8 ميغابكسل، وأخرى للعمق بدقة 2 ميغابكسل، فضلا عن كاميرا أمامية قوية بدقة 44 ميغابكسل.

ويتوقع البعض أن تطرح الشركة سلسلة هواتف باسم vivo V21 ستحتوي على أكثر من هاتف، بما في ذلك vivo V21 Pro و vivo V21 SE مع اختلاف المواصفات.