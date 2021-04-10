علوم وتقنية

نوكيا تكشف النقاب عن سماعات Nokia Lite Earbuds ببطارية تدوم 36 ساعة (صور)
تاريخ النشر: 10 أبريل 2021 7:50 GMT
تاريخ التحديث: 10 أبريل 2021 8:50 GMT

نوكيا تكشف النقاب عن سماعات Nokia Lite Earbuds ببطارية تدوم 36 ساعة (صور)

كشفت شركة "نوكيا" الفنلندية النقاب عن سماعة أذن جديدة Nokia Lite Earbuds بتصميم أنيق مشابه لتصميم سماعات  OnePlus Buds Z. وتمتلك السماعة نطاق تردد صوتي من 20

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المصدر: إيناس السيد - إرم نيوز

كشفت شركة ”نوكيا“ الفنلندية النقاب عن سماعة أذن جديدة Nokia Lite Earbuds بتصميم أنيق مشابه لتصميم سماعات  OnePlus Buds Z.

وتمتلك السماعة نطاق تردد صوتي من 20 هرتز إلى 20000 هرتز، ومن المقرر أن تتوافر اعتبارًا، من منتصف نيسان/ أبريل، بسعر 35 يورو باللونين الأسود والأزرق.

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وتأتي سماعات أذن Nokia Lite ببطارية تدوم لمدة 36 ساعة، وتحتوي كل سماعة أيضًا على بطارية تكفي لمدة 6 ساعات من الاستماع دون انقطاع مع علبة الشحن ببطارية 400 مللي أمبير في الساعة.

وتمتلك  Nokia Lite Earbuds محرك 6 مم يغطي نطاق 20 هرتز إلى 20 كيلو هرتز، كما تمتلك اتصال Bluetooth 5.0 يدعم مسافة نقل تصل إلى 10 أمتار، مع منفذ USB من النوع C للشحن.

وتأتي السماعات بثلاثة مقاسات أحجام: S و M و L، بحيث يمكنك اختيار الحجم المناسب.

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وإلى جانب Nokia Lite Earbuds ، قدمت شركة  HMD Mobile، التي تعمل على تطوير وتسويق أجهزة بعلامة نوكيا التجارية، مشغل شبكة افتراضية للهاتف المحمول (MVNO) في المملكة المتحدة بالشراكة مع EE، ومن المقرر إطلاقه في نهاية الشهر المقبل في المملكة المتحدة.

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