كشف تصميم فريد تمامًا لهاتف "هواوي P50" (صور)

كشفت صور جديدة لهاتف شركة ”هواوي“ الصينية ”P50″، أن الشركة لا تزال تجري العديد من التغييرات الجذرية على تصميم الهاتف المنتظر.

وأكد مديرو ”هواوي“ التنفيذيون أن ”الشركة تستمر في إجراء العديد من التحديثات على الهاتف رغم مواجهة العديد من المشكلات في إنتاج الهواتف، التي من المقرر أن تعتمد على معالج Kirin 9000L بدقة تصنيع 5 نانومتر“.

ووفقا لموقع ”جيه إس مارينا“، يظهر هاتف هواوي ”P50“ في الصور المسربة بتصميم فريد يختلف تماما عن النموذج الأولي الذي تم تسريبه منذ عدة أيام.

ويستخدم التصميم الجديد للهاتف شاشة بأربع زوايا منحنية، وتحتوي على فتحة للكاميرا الأمامية في الزاوية اليسرى العليا.

ويدعم التصميم مستشعر بصمات الأصابع أسفل الشاشة، وتظهر الصور زر الطاقة الأحمر ومفاتيح التحكم في الصوت على الجانب الأيسر من الهاتف.

أما الجزء الخلفي فقد شهد أكبر تغيير، حيث يتميز بوجود وحدة كاميرا خلفية مستديرة الشكل في الزاوية اليسرى العليا.

ويبدو أن شعار ”Leica“ لا يزال موجودًا، مما قد يعني أن شركة هواوي ستحافظ على تعاونها مع شركة Leica الشهيرة في عالم التصوير؛ من أجل تحسين كاميرات سلسلة هواوي ”بي 50“.

ومن المحتمل أن يحصل هاتف ”Huawei P50 Pro“ على شاشة ”OLED“ بجودة عرض ”+QHD“ مقاس 6.6 بوصة، بدقة 2640 × 1200 بكسل، ومعدل تحديث 120 هرتز.

ومن المتوقع أن يحصل الهاتف على مستشعر ”سوني IMX800“ وهو نسخة محدّثة من مستشعر ”سوني IMX700“ المستخدم في هاتف ”هواوي ميت 40 برو“، و“هواوي بي 40 برو“.

وأشار مصدر التسريبات على ”تويتر“ إلى أن الهاتف سيحتوي على ثلاث كاميرات تشتمل على كاميرا بزاوية واسعة، وأخرى بزاوية واسعة جدا، وعدسة بيرسكوب.