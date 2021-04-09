جهازا "آيباد" جديدان من "أبل" هذا الشهر وهذه مواصفاتهما

كشفت تسريبات حديثة صورًا لجهازي ”آيباد برو 2021“ و“آيباد ميني 6″، ينتظر صدورهما من شركة ”أبل“ خلال الشهر الجاري.

ووفقًا لموقع ”تومزغايد“، تظهر الصور المسربة أن ”آيباد برو 2021 سيأتي بمقاس 12.9 و11 بوصة، بينما سيأتي آيباد ميني بشاشة مقاس 8.4 بوصة“.

وبحسب الصور يبدو أن“الحدود اليمنى واليسرى للموديل المصغر الجديد أضيق، بينما ظلت الحافة العلوية والسفلية الكبيرة كما هي، ويبدو أن الجهاز احتفظ بزر الصفحة الرئيسة“.

وتشير التوقعات إلى أن“أبل ستطلق أجهزتها اللوحية، في 17 نيسان/أبريل، حيث إن التصميم العام لسلسلة آيباد 2021 مشابهة لجهاز iPad Air 3″.

وسيأتي ”آيباد برو 2021“ مزودًا بمعالج A14X، وشاشة LED صغيرة لزيادة السطوع والتباين.

كما سيدعم اتصالات ”Thunderbolt 4″، مما يسمح له بالاتصال بالشاشات ومشغلات الأقراص الثابتة والأجهزة الطرفية الأخرى بسرعة عالية.

ويبدو أن“آيباد ميني 6 سيحتوي على خاصية Touch ID في زر القائمة الرئيسة، وستبلغ أبعاده حوالي 203.2 ملم × 134.8 ملم × 6.25 ملم“.

وتشير التوقعات إلى أن“سعر آيباد برو بحجم 11 بوصة سيكون حوالي 750 دولارًا، في حين ستكون النسخة الأكبر 12 بوصة بحوالي ألف دولار، فيما قد يأتي آيباد ميني بـ 400 دولار“.