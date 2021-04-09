صاحب أسرع تقنية شحن.. "فيفو" تكشف مواصفات "Legend iQOO 7" (صور)

كشفت شركة ”فيفو“ الصينية عن مواصفات هاتف ”Legend iQOO 7“ على موقعها الإلكتروني في الهند، بالرغم من عدم إطلاقها للهاتف بعد.

وأكدت الشركة أن الهاتف الجديد سيأتي ببطارية 4000 أمبير تدعم الشحن السريع بقدرة 66 واط.

وسُربَ أنه يمكن استخدام شاحن سريع 120 واط، أطلق بالفعل في الصين، لشحن البطارية في 15 دقيقة فقط، مما يجعله الأسرع في العالم.

ووفق موقع ”جيزموتشاينا“، قد تكون الشركة زودت الهاتف بشاحن 66 واط فقط، للحفاظ على درجة حرارة الجهاز أثناء الشحن، خاصة في بعض البلاد الحارة خلال الصيف مثل الهند ودول الخليج، وعليه سيستغرق الهاتف أقل من نصف ساعة لشحن البطارية بأكملها.

ويأتي الهاتف بأبعاد (75.8×8.7×162.2) وبوزن ثقيل نسبيا يبلغ 209.5 غرام، وهو يدعم شريحتي اتصال نانو سيم، ويعتمد الجهاز على أحدث المعالجات من ”كوالكوم/Snapdragon 888 SoC“، ثماني النواة ومع معالج رسوميات من ”أدرينو 660“.

وسيكون متاحا بذاكرة وصول عشوائي (رام) 8/12 غيغابايت، وسعة تخزين 128/256 غيغابايت، وسيعمل بنظام تشغيل ”أندرويد 11“ مع واجهة استخدام ”Funtouch OS 11“.

أما شاشته فستكون ”Full HD+“ من نوع ”AMOLED“، بمقاس 6.62 بوصة ذات ثقب في منتصف الجزء العلوي لكاميرا سيلفي 16 ميغابكسل.

وتبلغ دقة الشاشة 1080×2400 بكسل مع كثافة بكسلات تصل إلى 394 بكسل في البوصة، ونسبة شاشة تصل إلى 86.6% من حجم الهاتف.

ويأتي الهاتف مزودًا بكاميرا خلفية ثلاثية العدسة، تتضمن كاميرا رئيسية 48 ميغابكسل، وكاميرا ثانية للزاوية الواسعة بدقة 13 ميغابكسل، وأخرى تيليفوتو بدقة 13 ميغابكسل.