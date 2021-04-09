نوكيا تكشف النقاب عن مواصفات وسعر هاتفي "C10" و"C20"

كشفت شركة ”نوكيا“ عن سلسلة هواتف جديدة، على رأسها جهازا ”C10″ و“C20“.

وأوضحت الشركة أن ”الهاتفين سيأتيان بأبعاد 169.9×77.9×8.8 ملم، وبوزن 191 غراما“، وفقًا لموقع ”جي إس مارينا“.

وزودت ”نوكيا“ الهاتفين بشاشة مقاس 6.5 من نوع ”IPS LCD“ مع كاميرا أمامية ذات ثقب في منتصف الجزء العلوي، وجودة عرض الشاشة 720 × 1600 بكسل، وكثافة بكسلات تبلغ 269 بكسل لكل بوصة.

لكن الهاتفين يختلفان من حيث المعالج، إذ يعتمد ”نوكيا سي 10“ على معالج ”Unisoc SC7331e“، بينما يعمل ”سي 20“ على معالج ”Unisoc SC9863a“.

ويأتي الجهازان بذاكرة وصول عشوائي (رام) تبلغ 1/2 غيغابايت، وسعة تخزين داخلية تبلغ 16/32 غيغابايت، مع توافر إمكانية زيادة سعة التخزين عن طريق كارت ميموري تصل إلى 256 غيغابايت.

أما بالنسبة للكاميرا، سيأتي الهاتفان بكاميرا خلفية واحدة تبلغ دقتها 5 ميغابكسل، وكاميرا أمامية تبلغ دقتها 5 ميغابكسل.

وسيأتيان كذلك ببطارية تبلغ سعتها 3000 مللي أمبير، ويدعمان الشحن بسرعة 5 واط، ولكنهما لن يدعما مستشعر بصمة الإصبع.

وسيعمل الهاتفان بنظام ”أندرويد 11″، وسوف يحتوي ”سي 20“ على ”Bluetooth 4.2″، وسيدعم الهاتف اتصالات الجيل الرابع، فيما سيأتي ”سي 10“ باتصالات الجيل الثالث فقط.

وسيتوفر الجهازان الاقتصاديان في الأسواق قريبا، وسيكون ”نوكيا سي 20“ بسعر 110 دولارات، في حين سيكون ”سي 10“ بسعر 90 دولارًا أمريكيًا.