"سامسونغ" تستعين بـ"أوليمبوس" اليابانية لتطوير كاميرات هواتفها الذكية

كشف تسريب جديد أن شركة الهواتف الكورية الجنوبية ”سامسونغ“، تجري محادثات مع شركة ”أوليمبوس“ اليابانية المصنعة للكاميرات، لإنتاج كاميرات لهواتف سامسونغ الذكية المستقبلية.

وتمتلك شركة ”أوليمبوس“ تاريخا طويلا في قطاع صناعة الكاميرات منذ أن بدأت عملها في عام 1919، وهي شركة رائدة في تصميم وإنتاج المنتجات والأدوات المستخدمة في التصوير.

ومن المعروف أن العملاق الكوري ”سامسونغ“ تعمل على تطوير مستشعرات الصور، ولكن يبدو أنها تتطلع لإنتاج وحدات صور وكاميرا عالية الجودة لهواتفها الذكية القادمة، بالتعاون مع العملاق الياباني ”أوليمبوس“.

وفي حال تأكيد تلك الشراكة، ستنضم ”سامسونغ“ إلى قائمة متزايدة من العلامات التجارية للهواتف الذكية التي استعانت بمصادر خارجية لإنتاج كاميرات بمزايا فائقة من قبل مصنعي الكاميرات، حيث ستشمل القائمة علامات الهواتف الصينية، هواوي وفيفو ووان بلاس.

وتسعى شركة ”سامسونغ“ جاهدة إلى تحسين جودة الصورة لهواتفها الذكية بشكل كبير، ووفقا لتغريدة تم نشرها مؤخرا نقلا عن مصادر داخل ”سامسونغ“، فإن شركة ”أوليمبوس“ اتصلت بشركة ”سامسونغ“ لعقد شراكة بينهما، وأن المحادثات تتقدم وفقا للخطط.

وسوف تتوج الشراكة الجديدة بين كلا الشركتين، بإنتاج ”أوليمبوس“ لوحدة الكاميرا الخاصة بـ Galaxy S22، والتي من المرجح أن تدخل السوق خلال الربع الأول من عام 2022.

يذكر أنه لن تصدر كل من ”سامسونغ“، و“أوليمبوس“ بيانا رسميا بعد، إلا أن هذه الشراكة ستحمل الكثير من الوعود لكلا الشركتين.

ولكن هناك مؤشرا إضافيا على صحة الشراكة، حيث تعمل ”سامسونغ“ حاليا على شريحة تحمل الاسم الرمزي ”أوليمبوس“، وهو معالج Exynos الذي خلف معالج Exynos الحالي الذي واجه الكثير من الانتقادات.

ومن المتوقع أن تعكس مجموعة شرائح ”أوليمبوس“ الجديدة، تحسنا هائلا في الأداء مقارنة بشرائح Exynos الحالية، وفي النهاية لا بد من صدور بيان رسمي من كلا الشركتين لتأكيد صحة هذه التقارير.