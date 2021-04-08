الكشف عن جهاز سامسونغ Galaxy Tablet بشاشة قابلة للطي

تراهن العلامة التجارية الكورية الجنوبية سامسونغ على تقديم تابلت (جهاز لوحي) بميزة الشاشة القابلة للطي، وذلك بعد الكشف عن تسجيلها لبراءة اختراع في الولايات المتحدة لـ ”جهاز لوحي من طراز غالاكسي بشاشة مرنة.

بحسب تقرير LetsGoDigital، تركز سامسونغ اهتمامها بالوقت الحالي على تطوير جهاز لوحي قابل للطي، تطبق فيه جميع خبراتها المكتسبة من إنتاج بعض الهواتف الذكية القابلة للطي والتي لاقت استحسان الجمهور.

وتكشف براءة الاختراع المعنية بعض التفاصيل الأولية للجهاز، والتي تناسب المعايير الحديثة لهذا النوع من الأجهزة.

كما في الصورة التي أوردتها براءة الاختراع، لا يبدو أن الجهاز اللوحي القابل للطي يحتوي على كاميرات أو مستشعرات أخرى في مقدمته.

وفيما يتعلق بالاتصال، يبدو أن منفذ USB-C سيظل محور التركيز، مع مكبرات صوت مدمجة على الجانب الآخر من آلية المفصلة.

بناءً على هذا التصميم، لا يبدو أن الجهاز اللوحي يتوافق مع S-Pen، ولكن من الممكن استخدامه بشكل منفصل.