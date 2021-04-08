"أبل" تكشف عن تطبيق Find My لتجربة بحث جديدة‎

أعلنت شركة ”أبل“ عن تطبيق جديد من شأنه تحديد المواقع بعد التحديثات التي أُجريت عليه، والتي تسمح لمنتجات المُصنِّعين الآخرين باستخدام قدرات تحديد مواقع الأشياء والعثور عليها في شبكة تحديد الموقع من ”أبل“.

وقالت شركة ”أبل“ في بيان لها، إن شبكتها لتحديد المواقع تكفل للمستخدم الخصوصية والأمان، والتي تضم مئات الملايين من أجهزة الشركة.

ويفتح برنامج ”Find My Network Accessory Program“، شبكة تحديد الموقع الواسعة والعالمية أمام مُصنِّعي الأجهزة الآخرين لتصميم منتجات تستفيد من الخدمة، حتى يتمكن عملاؤهم من استخدام تطبيق تحديد الموقع لتحديد موقع الأغراض المهمة في حياتهم وتتبعها.

وستتوفر المنتجات الجديدة التي تعمل مع تطبيق تحديد الموقع من Belkin وChipolo وVanMoof بداية من الأسبوع القادم، بحسب بيان الشركة على موقعها الإلكتروني.

وبحسب بيان الشركة، ستكون موديلات الدراجات الإلكترونية الجديدة من طراز VanMoof S3 وX3 متوافقة مع شبكة تحديد الموقع من Apple، اعتبارا من 7 أبريل، إضافة إلى سماعات الأذن SOUNDFORM Freedom True Wireless Earbuds من Belkin، ومتعقب الأغراض Chipolo ONE Spot المجموعة الأولى من ملحقات المصنّعين الآخرين المبتكرة التي تعمل مع تطبيق تحديد الموقع.

وستسمح هذه المنتجات للمستخدمين بتحديد الموقع الذي تركوا فيه مركباتهم، وسماعات الأذن الخاصة بهم داخل الصالة الرياضية، وحقائب الظهر، وغير ذلك الكثير. وسيقدم مصنعو الأجهزة الآخرين منتجات وملحقات تدعم تطبيق تحديد الموقع قريبا.

وقال بوب بورشرز، نائب رئيس شركة ”أبل“ لقسم تسويق المنتجات حول العالم: ”على مدار أكثر من عقد كامل، اعتمد عملاؤنا على تطبيق تحديد الموقع للعثور على أجهزة أبل الخاصة بهم المفقودة أو المسروقة مع الحفاظ على خصوصيتهم“.

وأضاف: ”اليوم نقدم قدرات تحديد الموقع القوية في تطبيق تحديد الموقع، وهو أحد أكثر خدماتنا شعبية بين المستخدمين، للمزيد من الأشخاص من خلال برنامج ”Find My Network Accessory Program“.

وتابع: ”نحن سعداء للغاية برؤية كيفية استفادة Belkin وChipolo وVanMoof من هذه التكنولوجيا، ولا يسعنا الانتظار لرؤية ما سيصنعه الشركاء الآخرون“.

ويمثل برنامج ”Find My Network Accessory Program“، جزءا من برنامج مصمم لأجهزة ”آيفون“ (MFi)، وهو مصمم لمصنعي الملحقات الراغبين في ربط منتج قائم أو جديد بشبكة تحديد الموقع.

ويجب على منتجات المصنِّعين الآخرين الالتزام بكل تدابير حماية الخصوصية في شبكة تحديد الموقع، التي يعتمد عليها عملاء ”أبل“.

ويمكن إضافة المنتجات المعتمدة لعلامة التبويب ”Items“ الجديدة، والتي ستضم شارة تعمل مع تطبيق تحديد الموقع من ”أبل“، لإخبار المستخدمين بوضوح أن منتجهم متوافق مع شبكة تحديد الموقع وتطبيق تحديد الموقع.

وأعلنت ”أبل“ كذلك مسودة مواصفات لمصنعي الشرائح، والتي ستصدر في وقت لاحق من هذا الربيع. وبهذا سيتمكن صانعو الأجهزة الآخرون من الاستفادة من تكنولوجيا النطاق فائق العرض في أجهزة ”أبل“ المزودة بشريحة U1، وهو ما يعمل على خلق تجربة أكثر دقة وقادرة على مراعاة الاتجاهات عندما تكون الأجهزة بالقرب من بعضها البعض.