أبل تطور تقنية جديدة لأجهزة آيفون المستقبلية تتنبأ بنفاد البطارية

يمكن أن تجنبك ميزة تقنية جديدة طورتها أبل لأجهزة الآيفون، الوقوع في مشكلة نفاد بطارية الهاتف الذكي بشكل مفاجئ.

وكما كشفت AppleInsider، تصف براءة الاختراع الجديدة الممنوحة لشركة أبل تقنية تتنبأ بموعد نفاد الشحن تحت اسم ”النصيحة الذكية لإشعار الشحن“، تحذرك مسبقا حتى تتمكن من إعادة شحن هاتفك لمنع المواقف التي تنسى فيها شحن الآيفون ثم تعاني فجأة من نفاد البطارية.

ولا تهدف براءة الاختراع إلى إطالة عمر البطارية، لكنها تركز على تفاصيل الاستخدام المتبقي للبطارية حتى تستعد بشكل أفضل وتعرف بالضبط متى تنفد طاقة هاتفك، فإذا انخفض مستوى شحن هاتفك عن 20 أو 10%، فستتلقى إشعارا يحذرك ليجنبك بدقة هذا الموقف في المستقبل.

ووفقا لشركة أبل، سيحلل النظام باستمرار استخدام الهاتف ومقدار البطارية المتبقية لإبلاغك بالوقت التقريبي لإعادة الشحن، كما تدرس الميزة الثورية عاداتك وروتينك اليومي وتوصي بأفضل الأوقات لشحن هاتفك الآيفون.

وعلى سبيل المثال، يتعرف جهاز الآيفون عندما تكون في العمل أو في وقت النوم، ويوصيك بشحن البطارية لتجنب التجارب المحبطة التي تنبع من نفاد البطارية.

لهذا الغرض، يقوم الجهاز أيضا بتقييم معلومات الموقع والأوقات ويأخذ في الاعتبار أيضا سلوك تنقل المستخدم، وبالطبع يتم أيضا تسجيل عمليات الشحن بما في ذلك الوقت والمدة، ثم يستخدم هذه البيانات لحساب ما إذا كانت إمدادات الطاقة المتبقية كافية حتى عملية الشحن التالية.