بـ 15 مليون دولار.. "ريلمي" تبيع الوحدات الأولى من سلسلة "GT Neo" في 10 ثوان

أعلنت شركة ”ريلمي“ الصينية أنها باعت الوحدات الأولى من سلسلة ”Realme GT Neo“ بقيمة 100 مليون يوان صيني ( 15 مليون دولار) في 10 ثوان فقط.

ومع ذلك، لم تكشف الشركة عن الطراز الأكثر مبيعا، حيث تأتي سلسلة ”GT Neo“ بثلاثة إصدارات مختلفة من الذاكرة، 6 غيغابايت / 128 غيغابايت و8 غيغابايت / 128 غيغابايت و 12 غيغابايت / 256 غيغابايت، بسعر 275 دولارا و305 دولارات و350 دولارا على التوالي.

ويتم تشغيل سلسلة ”Realme GT Neo“ بواسطة معالج ”Dimensity 1200 SoC“ مع نظام تشغيل ”Android 11″، كما تملك شاشة ”Full HD + Super AMOLED“ بقياس 6.43 بوصة وبمعدل تحديث 120 هرتز مع قارئ بصمات الأصابع في الأسفل لإلغاء القفل دون كلمة مرور.

وللتصوير الفوتوغرافي، يحتوي ”GT Neo“ على أربع كاميرات إحداها بدقة 16 ميغابكسل مع كاميرا أساسية بدقة 64 ميغابكسل في الخلف متصلة بوحدات ماكرو فائقة الدقة بدقة 8 ميغابكسل و2 ميغابكسل، ويتم تشغيل الهواتف ببطارية بسعة 4500 مللي أمبير في الساعة وتمتلك منفذ ”USB-C“.